Charlize Theron en la temporada 3 de The Boys, la reina de los cameos supeheróicos

Para Charlize Theron el cine de acción no es ni mucho menos un terrero desconocido. Antes de protagonizar cintas como Mad Max: Fury Road, Atómica, La vieja guardia o fichar por la saga Fast and Furious, ya había sido la estrella de títulos como Æon Flux (2005) o Hancock (2008). Pero los últimos acontecimientos no solo la han confirmado como una gran estrella de superproducciones de acción, sino también como el nuevo icono del ahora tan rentable y omnipresente cine de superhéroes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tal y como bien saben los millones de fans de Marvel que ya han disfrutado en los cines de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y que podrán hacerlo ya en Disney+ a partir del próximo 22 de junio, la ganadora del Oscar en 2004 por Monster, hace una aparición sorpresa en la película protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Es durante la primera de las dos escenas postcréditos del filme de Sam Raimi donde Theron irrumpe en pantalla interpretando a Clea, una poderosa hechicera (y en los cómics también interés amoroso de Strange) que se lleva al protagonista a otra dimensión para arreglar un desaguisado multiversal.

Un personaje que todo apunta a que tendrá una gran importancia en el futuro del serial marvelita y que también supone su debut no solo en el Universo Marvel sino también su regreso al cine de superhéroes casi cinco lustros después de protagonizar Hancock junto a Will Smith.

METACAMEO EN THE BOYS

Y parece que tras esta primera incursión, Theron le ha tomado cierto gusto al género ya que el arranque de The Boys, la serie de Amazon Prime Video, cuenta con otra aparición sorpresa de la popular actiz. En este caso la protagonista de Young Adult o En el valle de Elah, hace un cameo dando vida a Stormfront, la superhéroe con marcadas tendencias nazis que se reveló como una de las grandes villanas de la segunda temporada a la que interpretó Aya Cash, que también regresa esta temporada dando vida a la villana, mutilada y desfigurada tras el explosivo final de la anterior tanda de capítulos.

Pero la breve aparición de Theron tiene otro giro, ya que se trata más bien de un 'metacameo', puesto que la actriz en realidad da vida a Stormform en Dawn of the Seven, una película sobre el grupo de súpers estrenada por Vought dentro de la serie.

Durante la breve escena, que se muestra en los primeros minutos del primer capítulo de la tercera temporada, Theron aparece en un entorno apocaliptico que recuerda mucho a la paleta de color utilizada en el epílogo del Snyder Cut de Liga de la Justicia.

Allí su personaje, convertido en villana de la película por Vought después de que sus tendencias supremacistas salieran a la luz pública, se enfrenta a Patriota, que se niega a unirse a ella, y junto a Reina Maeve, Luz Estelar y el resto de los superhéroes de la corporación hace frente a sus ansias de tiraría y dominio de la raza aria con la implantación de "el Cuarto Reich".

"Únete a mí y dominaremos juntos durante mil años. Somos de otra raza, genéticamente perfectos. Tendríamos hijos como querubines con la suma de nuestras virtudes, sin defectos, arios", propone la Stormform de Theron en esta ficción dentro de ficción para sorprender a los fans y dar a Theron su segundo personaje basado en los cómics.