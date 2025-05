Charlie Cox señala el peor episodio de Daredevil Born Again que menos le gustó: "Me opuse a él"

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

Hace unas semanas la primera temporada de Daredevil: Born Again llegaba a su final, con sus nueve episodios ya disponibles en Disney+. Con una segunda entrega confirmada y en plena producción, el protagonista de la serie ha reflexionado sobre su recepción, confesando que tenía sus reservas sobre un capítulo en particular al que llegó a oponerse cuanto pudo pero que acabó gustando a la audiencia.

Señalando cómo las huelgas de Hollywood habían propiciado un cambio en la dirección creativa de la ficción después de que ya se hubiese empezado a rodar, Charlie Cox reveló que había un episodio en particular que, aun a su pesar, se había mantenido intacto. "Es el episodio del banco [titulado Con intereses], y eso formaba parte del rodaje original", apuntó en una entrevista concedida a The Playlist.

"No me gustaba. Era el que menos me gustaba de los episodios, y me opuse a él tanto como me pareció posible", explicó el actor, añadiendo que no le convencía del todo la idea de un atraco a un banco en 2025, un "juego" más propio "de los años 70". El intérprete expuso que, en su opinión "hay demasiada tecnología hoy en día para que eso funcione" y que no creía que "el dispositivo utilizado para el robo fuera lo suficientemente sofisticado".

"Realmente me opuse al episodio y, sin embargo, mucha gente me dice que le encanta", prosiguió Cox, añadiendo que también había oído que "es uno de los mejor valorados". "Es tan subjetivo. El gusto de cada uno es diferente", admitió.

En todo caso, el intérprete quiso recalcar que, en su experiencia con Marvel, el estudio "valora las aportaciones de los actores tanto como cualquiera". "Incluso Kevin Feige me ha llamado en numerosas ocasiones y me ha dicho: '¿Qué piensas? ¿Qué te parece bien? ¿Qué no?'", recordó.

Por otro lado, al ser preguntado sobre la segunda temporada de Daredevil: Born Again, Cox se mostró más que emocionado. "No quiero exagerar. Creo que es uno de los mejores guiones que hemos tenido en esta serie", aseguró. "El otro día le envié un mensaje de texto al director de la serie, Darío [Scardapane], y le dije: 'Obviamente, aún estamos a mitad de rodaje, pero hay que reconocerle un mérito enorme a lo que has hecho'. Ha hecho algo que me entusiasma mucho, y es que ha dado cuerpo a personajes que en la iteración anterior de la serie a menudo se dejaban de lado", expresó.