Así se rodó la muerte más gore en la historida del UCM en Daredevil: Born Again

La primera temporada de Daredevil: Born Again ha terminado por todo lo alto con su episodio más sangriento. La brutal muerte de un personaje ha sorprendido a los fans, un momento que incluso ha conseguido dejar en un segundo plano la esperada alianza entre Daredevil (Charlie Cox) y Punisher (Jon Bernthal).

Durante toda la temporada, el comisario Gallo (Michael Gaston) fue un problema para Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), lo que desemboca en una confrontación en la que Wilson mata a Gallo con sus propias manos.

"Él nunca confió en Wilson Fisk", cuenta Gaston a Bloody Disgusting. "Eso siempre estuvo ahí, especialmente por sus interacciones al inicio de la temporada. Creo que no sabía exactamente qué iba a pasar, pero a medida que se desarrolla la escena, cuando llega al lugar, lo sabe. No pone mucha resistencia, como se puede notar. Sabe hacia dónde sopla el viento y sabe con quién se está enfrentando. Creo que hay una resignación; Gallo sabe lo que le espera, y ya ha hecho las paces en el coche con el joven que está allí para reemplazar a su chófer. En el momento en que ve el tatuaje del chico, sabe que esto es el final", añade.

"No hay pelea. No tiene sentido pelear de nuevo. No tiene idea de lo grotesco y violento que va a ser. Pero sabe que va a terminar", cuenta sobre su final.

Para Fisk, el asesinato del comisario Gallo representa su desenmascaramiento en una temporada en la que ha intentado reprimir sus impulsos violentos como nuevo alcalde de la ciudad. "Fisk lleva un tiempo dejando que otros hagan el trabajo sucio por él. Gallo lo amenazó muchas veces con el hecho de que sabía que era un criminal. No se callaba, así que tenía que desaparecer", comenta D'Onofrio.

Gallo acepta su destino mientras Fisk le aplasta la cabeza con las manos. Los directores del episodio, Justin Benson y Aaron Moorhead, se enteraron de este giro argumental cuando ya estaban bastante avanzados en la preparación. "Cuando nos incorporamos en la segunda ronda de filmación, ese momento aún no existía, ni siquiera había pistas al respecto", revela Moorhead.

"Solo había algunos objetivos generales sobre hacia dónde ir, pero ni siquiera eran metas narrativas exactamente, más bien eran sensaciones que querían transmitir. Luego, al empezar a trabajar con Dario Scardapane, nuestro showrunner, la historia empezó a tomar forma trabajando cronológicamente desde el episodio uno, pasando por los reshoots o fotografía adicional del resto, y luego con los episodios ocho y nueve. Creo que fue bastante avanzado en la preparación del episodio uno, o incluso durante el rodaje de ese episodio, cuando leímos el episodio nueve o el esquema y nos dijeron: 'Y vamos a aplastarle la cabeza'", argumentó.

Para Moorhead, el objetivo fue dar prioridad a los efectos prácticos y dejar de lado los efectos especiales en la medida de lo posible. "Al departamento de efectos visuales también le gusta más así. Prefieren que hagas todo lo posible directamente en cámara, y luego ellos simplemente lo llevan un poco más allá si es necesario. No es una cuestión de esfuerzo. Es que también creen que, si lo grabas realmente, se ve mejor", comentó.

ASÍ DESCUBRIÓ EL ACTOR EL DESTINO DE SU PERSONAJE

Benson y Moorhead se enteraron del destino del personaje de Gallo mucho antes que el actor que lo interpretaba. "Ah, yo no lo sabía", expuso. "Bueno, y me matan mucho. De hecho, lo conté hace poco para algo que estoy escribiendo, y he muerto 21 veces en cámara a lo largo de los años. Esta fue la muerte número 20 de 21. Ha habido una más desde entonces, no tan grotesca", reveló Gaston, que define su muerte en Daredevil: Born Again como "dinámica" e "impactante".

LA CREACIÓN DE LA SECUENCIA

"Me convertí en su modelo para el aplastamiento de cabeza", corrobora Moorhead. "Y te diré algo: Vincent mide casi 1,95 metros. Tiene unas manos enormes, y realmente da miedo cuando un actor se mete por completo en el personaje y te sostiene la cabeza. Fue muy cuidadoso, pero aun así no puedes evitar que se te meta en la cabeza lo que está pasando", desveló.

"Se trataba más bien de no tener empatía en absoluto, y simplemente encontrar la posición correcta con su cuerpo para aplastar la cabeza. Suena muy asqueroso cuando lo cuento, pero quería que fuera brutal, que la cabeza se colapsara y se desgarrara, ese es el gore sorpresa. Se ve increíble. Se ve exactamente como Gallo. Todos quedamos realmente impactados cuando vimos por primera vez la escultura del torso hacia arriba. Pero cuando vimos el producto final, todos quedamos asombrados con el trabajo del equipo de efectos", admitió D'Onofrio.

En lugar de hacer un molde de la cabeza, el equipo usó un escáner portátil de alta definición, para crear la escultura de Gaston. Los artistas incluso escanearon los dientes del actor para un mayor realismo. Tras hacer hasta tres versiones, al modelo final le añadieron pelo mediante la técnica de punch, que consiste en añadir cada cabello individualmente con una aguja. Este mismo proceso se hizo para el bigote, las cejas, las pestañas y los lados de su cabeza.

Además, crearon un sistema de tubos para recrear el flujo de la sangre. "En la primera toma, bajamos todo el nivel, y no fue suficiente. En la segunda toma, lo intensificamos de nuevo. Volvimos a nuestras pruebas originales de presión sanguínea. Añadimos mucha masa encefálica. Llenamos completamente la parte superior de la cabeza para que, cuando él la aplastara, todo eso saliera disparado hacia adentro. Luego, cuando se hizo esa segunda toma, al girarnos y mirar al resto de la sala, pudimos ver la expresión en los rostros de todos y supimos que eso era exactamente lo que querían", cuenta el equipo