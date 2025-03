MADRID, 26 Mar. (CulturaOcio) -

Titulado 'Con intereses', el quinto episodio de Daredevil: Born Again puede no haber sido el más emocionante de los capítulos estrenados hasta ahora. No obstante, un detalle particular ha disparado la emoción de algunos fans... Así, hay quien ha querido ver en el episodio una forma de traer de vuelta a Foggy Nelson usando, nada más y nada menos que las Gemas del Infinito.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Foggy, el mejor amigo de Matt Murdock que en la serie de Netflix tenía un papel principal, moría en los primeros compases del primer capítulo de la ficción de Disney+, a manos de Bullseye. Este trágico suceso no solo dejaba destrozado al Hombre Sin Miedo, que abandonaba su vida de justiciero en consecuencia, sino que también indignaba a multitud de fans, que no esperaban ese abrupto final para un personaje tan querido como el encarnado por Elden Henson.

A pesar de que el destino del socio de Matt pareció bastante definitivo, ya hay quien ha visto una posibilidad de que regrese a la ficción... vivito y coleando. El detalle clave para la desesperada teoría es la gema naranja que aparece en el episodio 5 de Daredevil: Born Again y que es el botín que los ladrones pretenden robar del banco.

Debido a su color y brillo, así como al hecho de que se le otorgue tal importancia, algunos han apuntado a que la joya podría ser una de las Gemas del Infinito. Concretamente, como bien sabran los fans de de la saga marvelita, la Gema del Alma. Dicha gema se dejó ver por primera vez en el UCM en Vengadores: Infinity War, cuando Thanos sacrifica a su hija adoptiva Gamora en Vormir para hacerse con ella.

Al contrario de lo que pasó con las otras gemas, cuyos singulares poderes fueron más o menos explorados en las películas, las cintas no llegaron a mostrar qué podía lograr la del alma por sí misma. En los cómics, tal y como su nombre indica, la gema le daba a su portador la capacidad de manipular el alma, ya fuese identificándola, preservándola o conteniéndola en una misteriosa dimensión.

Teniendo esto en cuenta, no es descabellado suponer que tal joya pudiese revivir a Foggy algo que, si bien no sería demasiado moral por su parte, quizá Matt estaría dispuesto a intentar. Cabe apuntar, además, que se sabe que el personaje de Henson regresará en la segunda temporada de Daredevil: Born Again y aunque lo más lógico es pensar que lo hará en flashbacks o incluso alucinaciones, no sería del todo inverosímil que su vuelta fuese más absoluta.

Por supuesto, la ficción todavía no ha confirmado que la joya del episodio 5 sea, en efecto, una Gema del Infinito. Si resulta ser así, la serie tendrá que explicar cómo es que ha acabado en un banco de Nueva York después de que el Capitán América la devolviese presuntamente a Vormir tras los sucesos de Vengadores: Endgame.