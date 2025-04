¿Se unirá Spider-Man al ejercito de Daredevil en la temporada 2 de Born Again?

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

La primera temporada de Daredevil: Born Again ha llegado a su fin. Algunos fans esperaban que Spider-Man apareciera en la ficción de Disney+, pero la ausencia del personaje de Tom Holland ha planteado un interrogante respecto al estado del personaje en el Universo Marvel y no son pocos los que se preguntan si Peter Parker, que ya ha compartido planos con Matt Murdock en el UCM, engrosará las filas del ejercito que el hombre sin miedo quiere armar en la segunda temporada de la serie para luchar contra el alcalde Wilson Fisk, alias Kingpin.

"Los neoyorquinos somos duros", afirmó Fisk en el segundo episodio de Daredevil: Born Again. "Sabemos cómo cuidarnos. No necesitamos un justiciero armado con una calavera en el pecho, ni un hombre disfrazado de araña, ni un tipo con cuernos de diablo para salvarnos", agrega. Esa frase es la mayor referencia a Spider-Man en la serie de Disney+, una sorpresa ya que Charlie Cox debutó oficialmente en el UCM como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home, generando así especulaciones sobre una posible aparición de Holland en la ficción.

Aunque Marvel Studios puede incluir a Spider-Man en el UCM, su aparición depende de la aprobación de Sony, y ese estudio no da luz verde a cameos gratuitos que no beneficien directamente a la franquicia que poseen. La presencia de Spider-Man en televisión también es un terreno complicado. Como explicó recientemente Brad Winderbaum, jefe de Marvel Television: "No estoy seguro de cuáles son exactamente las reglas, pero creo que Sony tiene los derechos para televisión de formato largo. No sé si eso significa que puede aparecer. Creo que puedes hacer animación de 30 minutos, algo así".

Esos derechos televisivos de larga duración explican por qué Marvel Animation lanzó Tu amigo y vecino Spider-Man. Mientras tanto, Sony y Amazon/MGM están desarrollando la próxima serie de imagen real de Spider-Noir, protagonizada por Nicolas Cage.

En cuanto a Daredevil: Born Again, había límites claros sobre lo que se podía hacer debido a las restricciones impuestas por el equipo creativo anterior, que planeaba un enfoque más legal que una serie de superhéroes.