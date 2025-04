MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Con una segunda temporada ya confirmada, y en pleno rodaje, Daredevil: Born Again ya finalizado su primera entrega con el estreno de su noveno y último capítulo. Titulado Directo al infierno, el episodio ha supuesto un impactante final cargado de acción y violencia gore que ha dejado también algunas preguntas en el aire. Pero la mayoría de los fans marvelitas ya se hacían una antes de abordar el desenlace es... ¿Tiene el final de Daredevil: Born Again escena post-créditos?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente fundamental en el cine de superhéroes. Especialmente relevantes son en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias al final de casi todas sus películas y series. También, aunque con menos regularidad, estas secuencias extra han tenido su espacio tras los finales de cintas basadas en personajes de DC Comics.

No es extraño que los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel siempre esperan una (o varias) escena post-créditos en el desenlace de cada nueva película o serie de televisión de la Casa de las Ideas... y Daredevil: Born Again no iba a ser la excepción.

Así, y aunque anteriores series de televisión de Marvel Studios habían contado con escenas durante los créditos en su capítulo final, e incluso en varios episodios, la serie protagonizada por Charlie Cox no había contado con ninguna hasta este momento... pero sí en su último capítulo.

Dardevil: Born Again cuenta con una escena extra durante sus títulos de crédito finales. Una secuencia que, sin entrar a destripar su contenido, será importante no solo para la segunda temporada, sino también para otra producción de Marvel ya en marcha.

La serie del Diablo de Hell's Kitchen sigue así la estela de WandaVision, Falcon y el Soldado de Invierno, Ojo de Halcón, Moon Knight, She-Hulk o Echo que también tuvieron escena post-créditos. Por contra, otras series recientes como Agatha, ¿quién si no? o la casi olvidada Secret Invasion tuvieron metraje extra ni durante ni después de sus créditos finales.