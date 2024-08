Charlie Cox quiere unirse a los Vengadores tras Daredevil: Born Again

MADRID, 19 Ago. (CulturaOcio) -

Charlie Cox volverá a meterse en el pellejo de Matt Murdock en Daredevil: Born Again. Y tras contar con su propia serie en Disney+, el actor ha revelado que espera unirse en algún momento a los héroes más grandes del Universo Cinematográfico Marvel, los Vengadores.

Tras su cameo en Spider-Man: No Way Home, donde interpretó al abogado de Peter Parker (Tom Holland), Cox apareció en varios episodios de She-Hulk y, también, en un capítulo de Echo, donde protagonizó un tremendo combate frente a Maya López (Alaqua Cox). Sin embargo, parece que luchar contra el crimen en la ciudad de Nueva York y volverse a ver las caras con su gran enemigo Wilson Fisk/Kingpin, a quien volverá a encarnar Vincent D'Onofrio en Born Again, no es un desafío suficiente para Cox.

El actor también ambiciona ser parte de algo mucho más grande y salvar el mundo, tarde o temprano, junto a otros importantes héroes del UCM. Según recoge ComicBookMovie.com, a su paso por la FanExpo, celebrada el pasado fin de semana en Chicago, el intérprete reconoció que quiere ver a Daredevil formando equipo con los Vengadores de Marvel.

"Debo tener cuidado. ¡No puedo decirlo! No voy a decir todos los personajes con los que podría hacer equipo. Hay un grupo de gente en concreto con el que me entusiasmaría si me invitasen a jugar... Pero ya hablaremos de eso más adelante", confesó Cox, aludiendo sutilmente a los Vengadores. La idea de que esto termine pasando, de hecho, no es tan improbable. Al fin y al cabo, aunque Murdock suele operar en solitario, sabe ser jugador de equipo. En los cómics de Marvel, ha hecho equipo muchas veces con Spider-Man, Lobezno, Viuda Negra o el Capitán América, y en el UCM junto a otra vengadora, Jennifer Walters (Tatiana Maslany).

Por lo tanto, a la Casa de las Ideas no le resultaría nada complicado incluir a Daredevil en Vengadores: Doomsday y su secuela, Secret Wars. Y, de esta manera, ayudar a los héroes más poderosos de la Tierra a derrotar al que será el nuevo villano del Universo Marvel, Víctor Von Doom, a quien interpretará Robert Downey Jr.

Si Daredevil acaba sumándose o no a las filas de los Vengadores en el UCM es algo que solo el tiempo dirá. En cualquier caso, el también llamado Hombre sin Miedo volverá a cruzarse con Frank Castle (Jon Bernthal) cuando, en marzo de 2025, se estrene en Disney+ Born Again, cuya primera temporada de 18 episodios también verá el regreso de Elden Henson como Foggy Nelson y Deborah Ann Woll como Karen Page.