Spider-Man: No Way Home prueba el gran error de Marvel en Vengadores: Endgame - MARVEL/SONY

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Es más que evidente que uno de los motivos del éxito de 'Spider-Man: No Way Home' ('Spider-Man: Sin camino a casa') es haber logrado lo imposible: reunir a los tres actores que han encarnado al Hombre Araña en la gran pantalla y también traer villanos tan icónicos de anteriores sagas como el Duende Verde de Willem Dafoe o el Doctor Octopus de Alfred Molina. Esto ha provocado que quede en evidencia uno de los grandes errores de 'Vengadores: Endgame': no haber incluido a ninguno de los Defensores.

Aunque 'No Way Home' ha sido un reencuentro bastante completo dentro del Spider-verso, hay un detalle que no ha pasado desapercibido: la confirmación de que el Daredevil de Charlie Cox forma parte del UCM. Matt Murdock se convirtió en el abogado de Peter Parker y fue el que le ayudó a salir absuelto del 'supuesto' crimen contra Mysterio. Esto ha hecho pensar que los Defensores podrían haber tenido, al menos una breve aparición en 'Endgame' y que se hubieran unido al bando de los héroes en la gran batalla final contra Thanos.

La situación de las series de Marvel en Netflix es ambigua. Cuando se estrenaron, oficialmente, formaban parte del UCM, aunque las referencias a la saga eran muy pocas. A pesar de estar dentro de la franquicia, nunca se hizo referencia a alguna a ellos en las películas, como tampoco a otras producciones de Marvel Televisions como 'Agentes de SHIELD', que también formaba parte del UCM.

Con lo cual, siempre estuvo la duda de si los Defensores formaban parte del UCM o ya no. Con la inclusión de Daredevil en 'No Way Home' y de Kingpin en 'Ojo de Halcón', se abre la posibilidad de que vuelvan todos, aunque no hay nada confirmado respecto a Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage. Pero, dado que Daredevil ya está confirmado, no hubiera estado de más que, aprovechando los viajes en el tiempo, en 'Engame' hubiera hecho un cameo al menos el abogado de Hell's Kitchen y eso es extensible a los héroes de las ficciones de Netflix.

Habrá que esperar qué pasará con el resto de superhéroes de Marvel Television. Los fans esperan que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, confirme que siguen formando parte de la saga. Ahora con el multiverso, todo es posible.