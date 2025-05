¿Qué Canción Toca Ellie En The Last Of Us 2X05?

En la temporada 1 de The Last of Us, Joel (Pedro Pascal) le cuenta a Ellie (Bella Ramsey) que toca la guitarra y que le habría gustado ser cantante. En la segunda entrega, la protagonista revela que aprendió a tocar gracias a Joel, aunque el distanciamiento entre ambos hace que ella lo deje de lado. Sin embargo, la temporada 2 incluye algunos momentos musicales a cargo de Ellie que cuentan con un importante significado emocional.

En el cuarto capítulo, Ellie interpreta para Dina una versión de Take on me, tema de la banda noruega de pop rock a-ha. Ahora, en el episodio 5, Ellie encuentra una guitarra del antiguo teatro donde se esconden en Seattle, pero apenas toca unas pocas notas antes de verse sobrepasada por la emoción y dejar el instrumento a un lado.

Sus palabras son difíciles de entender, pero la canción que empieza a cantar es Future Days de Pearl Jam, un tema con un profundo significado en los videojuegos de The Last of Us.

"If I ever were to lose you, I'd surely lose myself" ("Si alguna vez te perdiera, sin duda me perdería a mí mismo") es uno de los versos de Future Days, la canción que Ellie no puede terminar de tocar sin que la invadan los recuerdos de la muerte de Joel. Aunque en la serie no se confirma explícitamente, en los videojuegos ese es el contexto, y es razonable suponer que HBO le da el mismo significado.

Ellie no intenta tocarla hasta el episodio 5, pero la canción da nombre al primer capítulo de la segunda temporada, marcando desde el inicio su importancia emocional. Además, Ellie está en Seattle, ciudad de origen de Pearl Jam.

El significado de Future Days en la franquicia se remonta a un evento organizado por los desarrolladores del juego, Naughty Dog, y Sony, un año después del lanzamiento del primer juego. En este evento, se representaron escenas clave de la historia por los actores originales, acompañadas por una orquesta en vivo.

Al final del evento, el director del juego, Neil Druckmann, y el elenco y el equipo añadieron una escena extra después del final del juego, utilizando Future Days como una especie de despedida para Ellie y Joel. Años después, cuando se lanzó The Last of Us Parte II, esa escena y la importancia de la canción se convirtieron en una pieza central de la secuela.

¿ES CANCIÓN DE PEAR JAM UN AGUJERO DE GUION?

Aunque Future Days es una canción vinculada a la saga, en realidad no tiene sentido su aparición en los juegos y la serie. Future Days es la última pista del álbum Lightning Bolt de Pearl Jam, lanzado en octubre de 2013.

En la línea temporal de los videojuegos, donde el brote de cordyceps ocurre a principios de ese mismo año, la inclusión de esta canción planteaba ya un posible agujero de guion, ya que el mundo habría colapsado justo antes de que el tema saliera a la luz. La serie de HBO adelanta el brote una década, llevándolo a 2003, lo que hace aún más evidente este error.

Druckmann y el cocreador de la serie, Craig Mazin, abordaron este problema en el primer episodio del pódcast de la temporada 2 de The Last of Us de HBO. "Esa canción no existía en 2003, cuando el mundo se acabó. Neil y yo tuvimos una conversación seria y llegamos a la siguiente conclusión: no nos importa una mierda porque es una canción importante para la historia y, temáticamente, es increíblemente relevante", explicó Mazin.