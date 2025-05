¿Qué canción toca Ellie en el 2x04 de The Last of Us y cómo conecta con Joel?

El cuarto episodio de la segunda temporada de The Last of Us ha seguido los pasos de Ellie y Dina ya en Seattle, más cerca de alcanzar a Abby. En su camino de venganza, las jóvenes se detienen en una tienda de música abandonada y el personaje de Bella Ramsey encuentra una guitarra que aún se conserva en buenas condiciones. Así, en una escena prácticamente calcada del videojuego, Ellie comienza a tocar una canción que conmueve profundamente a Dina y que conecta directamente con el personaje de Joel... y con la primera temporada de la serie.

Se trata de una versión acústica de Take on me, tema de la banda noruega de pop rock a-ha incluido en su disco Hunting High and Low lanzado en 1985. Esta canción ya apareció en el séptimo episodio de la temporada 1, titulado Lo que dejamos atrás, cuando Ellie y su amiga Riley deambulaban por un centro comercial abandonado antes de ser sorprendidas por el ataque de un infectado.

La música conecta a Ellie inevitablemente con Joel pues, tal y como la joven le recuerda a una emocionada Dina, fue él quien le enseñó a tocar la guitarra, algo que ya mostró la primera temporada de la ficción. Curiosamente, según ya reveló la cuenta oficial de la serie en X, en la vida real fue Bella Ramsey quien le dio lecciones a Pedro Pascal, y según la actriz, él era realmente bueno.

Desde la ambientación hasta incluso la iluminación, esta secuencia del cuarto episodio se asemeja mucho a la del material original, aunque con un pequeño cambio: en el videojuego, antes de ser sorprendida por Dina y empezar a interpretar Take on Me, Ellie comienza tocando los acordes de Future Days de Pearl Jam, un tema que Joel interpreta al inicio de The Last of Us Parte II cuando va a la habitación de Ellie y le regala su guitarra, algo que une a ambos en un momento complicado de su relación.

La razón de este cambio de repertorio se debe a que la trama de la serie se ambienta diez años antes que la del juego y el estallido de la infección de Cordyceps tiene lugar el 24 de septiembre de 2003, por lo que la canción de Pearl Jam, lanzada justamente en 2013, el año del apocalipsis zombie en el videojuego, nunca habría llegado a existir en el mundo postapocalítico de la ficción de HBO.

Sin duda, la música es una parte crucial de la franquicia, y la serie ya ha hecho más de un guiño al videojuego a través de la banda sonora. En el segundo episodio de la temporada 2, los momentos posteriores al brutal asesinato de Joel fueron acompañados por un tema interpretado por Ashley Johnson, la actriz que da vida al personaje de Ellie en el videojuego. Además, la ficción también homenajeó al juego desarrollado por Naughty Dog con un cameo de Gustavo Santaolalla, el compositor de la banda sonora.