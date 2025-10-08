Un cameo de The Boys en Gen V 2x06 confirma si Marie Moreau es rival para Patriota

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

A lo largo de su segunda temporada, Gen V ha establecido una fuerte conexión entre Marie Moreau y Patriota a través de Proyecto Odessa, el programa clandestino impulsado por Vought que integra el compuesto V en sus sujetos antes del nacimiento. La ficción ha alimentado durante semanas la sospecha de que la protagonista del spin-off de The Boys podría medirse de tú a tú con el villano y, a través del cameo de un personaje de la serie principal, ahora lo ha confirmado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como ya le adelantó Cipher en el 2x05 al personaje, Marie podría "ser la super más poderosa que Vought haya visto, incluso más que Homelander". El sexto episodio no solo revela que la afirmación es posible, sino que Marie, que procede del mismo experimento que el antagonista, es la única persona con potencial real de plantarle cara a Patriota.

A través del cameo de Stan Edgar, antiguo director general de Vought interpretado por Giancarlo Esposito en The Boys, se desvela que Victoria Neuman no mató finalmente a su antiguo mentor en el 4x05 de la serie madre. Gen V lo desvela cuando, tras la fuga de los protagonistas de Gen V de la prisión de Elmira, el grupo se topa con el super Vikor, enviado por Cipher con la orden de capturarlos.

Cuando la situación parece perdida, Stan aparece acompañado de Zoe Neuman, la hija de Victoria, a la que su madre inyectó Compuesto V en la tercera temporada de The Boys. Como reveló la cuarta entrega, la niña desarrolló peligrosos tentáculos en su boca, con los que aniquila sin esfuerzo a Vikor para ayudar al resto a ocultarse en un refugio subterráneo.

Ya a salvo, el antiguo jefe de Vought explica que el objetivo Thomas Godolkin con Odessa era crear superhéroes "de categoría dios" y, más importante, que solo dos experimentos prosperaron: Patriota y Marie. Es decir, Stan por fin asegura que solo hay un personaje en el universo The Boys, Marie Moreau, cuyos orígenes la elevan al mismo escalón en el que está la mayor amenaza del universo de la franquicia. Edgar afirma haber cerrado el proyecto, lo que subraya la idea de que Marie es la única persona con posibilidades reales de medirse frente a frente con Homelander.

La revelación encaja con el arco que la serie lleva construyendo alrededor de Marie Moreau desde el comienzo de la temporada, en la que Cipher ha insistido en forzar sus límites, además de guiños y diálogos que la comparaban con Patriota. Si en el quinto capítulo la habilidad de revertir la muerte (como hace con su hermana) ya sugería un poder sin precedentes, el sexto revela que Marie y Patriota comparten un origen y categoría únicos.

Para descubrir cómo Gen V prepara un esperado choque entre Marie y Homelander hay que esperar hasta el miércoles 15 de octubre, pues tras el estreno de los seis primeros capítulos de Gen V, el resto de los ocho que componen la temporada 2 llegan a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre.