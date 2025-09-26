MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

Además de revelar por fin los peligrosos poderes del misterioso Cipher, rector de Godolkin, el cuarto episodio de la segunda temporada de Gen V vuelve a subrayar el enorme potencial de Marie Moreau y su peso en el futuro del universo The Boys.

Hasta ahora, el empeño de Cifra de elevarla al nivel de Patriota nacía de que ambos comparten un mismo origen, el Proyecto Odessa. Pero en el nuevo capítulo es el propio decano de la universidad quien le asegura que podría incluso plantarle cara al ahora autoproclamado Dios y líder de Los 7. Y lo que muchos se preguntan ahora es si el tesón de Chiper por entrenar a Marie y desatar todo su potencial fomar parate de un plan del ladino personaje para derrotar la tiranía impuesta por Homelander.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La serie ha revelado que Marie no es una super cualquiera, sino producto del Proyecto Odessa, un programa de fertilidad de Vought que integra el Compuesto V en sus sujetos antes del nacimiento, algo que solo se había visto en Homelander. Ese origen de laboratorio la sitúa en la misma liga biológica, pero con un poder diferente y que continúa evolucionando.

Ya en el tercer episodio, tras su clase de mejora heroica, Cipher aparta a Marie del resto para explicarle que es distinta a los demás y que debe entrenar con él. Pero es en el 2x04 cuando Cipher verbaliza el potencial en una sesión privada donde le desvela que "podrías ser la super más poderosa que Vought haya visto, quizá incluso más que Homelander". Una declaración muy rotunda y tras la que conviene recordar que ahora Marie puede inmovilizar, como hace posteriormente con Jordan en su combate, y mover a diferentes seres vivos manipulando su flujo sanguíneo.

Esa posibilidad abre una grieta táctica que la invulnerabilidad de Homelander no cubre, pues su piel puede ser indestructible, pero la sangre no. Si Marie perfecciona el control a diferentes sujetos, podría superar la coraza externa de Homelander para enfrentarse al villano y reventarlo desde dentro.

La afirmación de Cipher sobre el potencial de Marie va más allá del halago, pues el decano muestra un interés obsesivo por desbloquear el potencial de Marie. El deseo de Cipher por entrenar a una estudiante que cuestiona su autoridad y lo desprecia, en lugar de aniquilarla, abre la pregunta de si Cipher es un villano clásico o un estratega dispuesto a ensuciarse las manos para derrotar a Homelander con Marie como herramienta y ser él la máxima autoridad.

Al mismo tiempo, su pasado con Odessa, pues asistió al parto de Marie, su acceso a expedientes de Vought y el hecho de haber estado en Elmira antes de ascender al decanato apuntan a una agenda propia a largo plazo. Así que la lectura de que Cipher está construyendo un contrapeso a Homelander a través de Marie cobra fuerza.

¿POR QUÉ CIPHER NO COTROLA DIRECTAMENTE A HOMELANDER?

Pero el 2x04 también ha revelado que Cipher posee la habilidad de, desde la distancia, apoderarse y controlar la mente (y, por lo tanto, el cuerpo y los poderes) de aquel que lo desee. Entonces, si su plan es derrotar a Homelander... ¿por qué no lo somete directamente a él e incluso lo obliga a autolesionarse?

El universo The Boys ha delimitado con claridad los límites de la manipulación mental, pues Cate necesita contacto piel con piel para influir, Mesmer solo lee recuerdos y Mindstorm induce estados psíquicos devastadores, pero no programa órdenes a voluntad. La serie no ha confirmado todavía si el poder de Cipher tiene límites como estar en línea de visión con su objetivo, alcance limitado, puede sostenerse mucho tiempo o si es necesario que su víctima sea débil mentalmente.

Entonces, para dominar a Homelander, tendría que imponerse sobre un sistema nervioso hiperpotente, en un organismo diseñado para resistir estrés extremo. Que controle a Jordan no implica que pueda someter a Homelander. Si Homelander resistiera parcialmente la intrusión, lo más probable es que reaccionase con visión calorífica o fuerza bruta hacia la fuente (y Cipher, a diferencia de Patriota, no es invulnerable).

Por ejemplo, para ordenar suicidarse a Homelander necesitaría un largo tiempo de control y, probablemente, cercanía y visión. Homelander posee súper-oído y visión para detectar amenazas en segundos y su paranoia (establecida en The Boys) lo vuelve letal ante cualquier sensación de pérdida de control, así que un titubeo de Cipher, una distracción, o la mera sospecha y el contraataque sería instantáneo. Y el 2x04 nos enseña a Cipher como estratega frío y paciente, no alguien que actúa de forma impulsiva.

Para descubrir si Cipher quiere hacer de Marie su arma contra Patriota, hay que esperar hasta el miércoles 2 de octubre, pues tras el estreno de los cuatro primeros capítulos de Gen V, el resto de los ocho que componen la temporada 2 llegan a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre.