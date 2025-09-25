El final de Gen V 2x04 revela los tremendos poderes del rector CIPHER (Cifra) ¿y su plan para derrotar a Patriota?

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Dean Cipher (Hamish Linklater) se ha convertido en uno de los personajes que más impacto está causando en la temporada 2 de Gen V. El nuevo, intrigante y calculador rector de la Universidad Godolkin ya se había perfilado en los tres episodios anteriores como alguien capaz de imponer su voluntad mediante amenazas verbales, sin necesidad de recurrir a sus poderes, que finalmente ha mostrado en el episodio 2x04 del spin-off de The Boys.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Bolsas, el cuarto episodio de la temporada 2 de Gen V ha dado respuesta a la cuestión sobre cuáles son los poderes de Cipher. En sus últimos compases se descubre que el villano es capaz de apoderarse y controlar la mente de otra persona.

El momento en cuestión tiene lugar durante el combate entre Marie (Jazz Sinclair) y Jordan (London Thor). Cipher usó sus sorprendentes capacidades para controlar a esta última y así lograr que Moreau desbloquease todo el potencial de sus poderes. Y es que, en un momento dado, el rector de Godolkin puso contra las cuerdas a Marie y Jordan, amenazándolas con encerrar de nuevo a Emma Meyer (Lizze Broadway) si no se enfrentaban en un ring. Sin embargo, ambas, aunque reticentes, terminan aliándose con Cate (Maddie Phillips) para descubrir cuál es el secreto que esconde Cipher en su casa, donde se cuelan Jordan y Cate para descubrir que el rector allí oculta, muy dañado y en una cámara hiperbálica hiperbarica, a su padre.

Entretanto, Emma traza un plan con sus nuevos aliados para sabotear el combate. Marie, por su parte, trata de ganar tiempo pidiéndole a Cipher que la entrene, lo que da a Jordan y Cate la oportunidad de colarse en la casa. Y durante las prácticas a las órdenes del rector, Moreau logra desbloquear nuevos poderes sobre la sangre y, al hacerlo, cree descubrir que el villano en realidad no tenga poderes.

Marie asegura que no hay rastro del Compuesto V en la sangre de Cipher y encuentra el modo de exponer el secreto de que es un humano durante la pelea e intenta que Cate le sonsaque una confesión que grabarán y difundirán. Sin embargo, el villano descubre la cámara oculta que habían instalado.

Instantes después, Cate se encara con Cipher y le suelta que no va a haber ninguna pelea e intenta chantajearle amenazándole con desvelar que es humano. Es entonces cuando Cipher, siempre frío y calmado y en total control de la situación, le hace una demostración de sus devastadores poderes.

EL PLAN DE CIPHER CONTRA PATRIOTA

Desde su palco, el rector de Godolkin toma el control de Jordan, a quien obliga a golpear con violencia a Moreau, tumbándola en el cuadrilátero. Después el ataque continúa y Cifra es incluso capaz de hablar por boca de Jordan, al que finalmente Morau neutraliza usando sus nuevos poderes... que están a punto de acabar con su forzado oponente.

Es decir, que lejos de ser un humano sin poderes, el rector Cipher cuenta con el poder de controlar a quien quiera a total voluntad como si fuera una marioneta. Unas habilidades que, en una mente tan retorcida y maquiavélica, se antojan extremadamente peligrosas. Aunque el capítulo no revela el alcance completo de este poder, resulta lo suficientemente significativo para confirmar que Cipher es un villano formidable.

No obstante, cabe recordar que anteriormente el capítulo reveló, por boca del propio Cifra, que Marie podría ser más poderosa incluso que Homelander (Anthony Starr), dado que es capaz de controlar la sangre. ¿Es el plan del rector desbloquear plenamente los poderes de Marie y usarla como arma para acabar con un descontrolado y endiosado Homelander?

En este punto, de cara a la gran batalla con Patriota, tampoco hay que olvidar a Harper (Jessica Clement), una mimética capaz de replicar poderes ajenos durante un tiempo limitado. Pese a esta singular y valiosa habilidad, la joven parece todavía poco experimentada para hacer frente a un reto de la magnitud que supondría un enfrentamiento con Homelander.

En todo caso, su poder permitiría neutralizar al despreciable líder de los Siete durante un breve periodo de tiempo si copia la habilidad adecuada (fuerza o contención energética o las propias características del villano), consiguiendo una buena oportunidad para que otros supers o incluso el equipo de Billy Carnicero (Karl Urban) eliminen a Homelander.