La temporada 2 de Gen V rompe un sangriento récord en el universo de The Boys - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de Gen V ya ha desembarcado en Amazon Prime Video, y su primer capítulo ha establecido un récord dentro del universo de The Boys con su impactante secuencia de apertura.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Gen V ha mantenido el tono brutal de The Boys, sus grotescas escenas de acción, su descabellado sentido del humor y sus obscenas secuencias sexuales desde su primera entrega. Pero, además, ha superado a su predecesora con la que es hasta ahora la más sangrienta y bestial escena de apertura, y que además sirve para definir el tono de esta temporada 2.

Titulado Año nuevo, universidad nueva, el 2x01 de Gen V arranca en 1967, con Thomas Godolkin (Ethan Slater) intentando impedir un experimento de sus colegas científicos en el programa Odessa. "Esperad, no está listo", trata de advertirles mientras suena el tema de Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You.

Thomas consigue echar la puerta abajo, rompiendo el cristal con un extintor. Pero ya es tarde. Sus compañeros ya se han inyectado el suero experimental en el cual estaban trabajando. Aterrado por sus efectos, Godolkin les pregunta si notan algo.

En ese instante, uno de ellos comienza a expulsar violentamente sangre por la boca, manchando al resto con ella antes de morir. Cuando otro de sus compañeros comienza a tocarse el rostro lleno de salpicaduras de sangre, empieza a derretirse.

Sin embargo, la situación se vuelve más peliaguda todavía cuando el cuerpo de uno de los científicos comienza a hincharse hasta explotar, otro entra en combustión espontánea, e incluso a uno de ellos le estallan sus posaderas y de su interior nacen unos tentáculos muy similares a los de Billy Carnicero (Karl Urban) en la temporada 4 de The Boys. La escena finaliza con todos muertos y Thomas intentando activar la alarma antiincendios antes de morir.

APOSTANDO FUERTE DESDE EL INICIO

Cabe recordar que la primera temporada de The Boys también comenzó de forma descabellada y gore, con A-Train atravesando a la novia de Hughie reventando, literalmente, su cuerpo y dejando al joven sujetando las manos ensagrentadas de su pulverizado cadáver. En la primera temporada de Gen V, Marie mató accidentalmente a sus padres, en una escena menos sangrienta y gore... pero tremendamente dura.

La quinta y última temporada de The Boys, cuyo rodaje finalizó el pasado julio, todavía no tiene fecha de estreno, aunque se espera que desembarque en Prime Video en algún punto de 2026.

Además, la plataforma continuará expandiendo la franquicia con Vought Rising, una precuela centrada en Soldier Boy, el icónico personaje interpretado por Jensen Ackles, y en Stormfront, la brutal e inclemente superheroína sin escrúpulos encarnada por Aya Cash, décadas antes de la formación de Los Siete.