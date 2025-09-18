Gen V: ¿Qué es Proyecto Odessa y como conecta con Patriota y The Boys?

MADRID, 18 Sep. (CulturaOcio) -

Además de cofirmar cómo la serie gestiona creativamente el fallecimiento de Chance Perdomo, actor que interpretó a Andre y falleció a los 27 años, en su arranque la segunda temporada de Gen V presenta el llamado Proyecto Odessa. A lo largo de los tres episodios que ha estrenado Prime Video, nuevos detalles afloran sobre un programa secreto con potencial de reconfigurar por completo el universo de The Boys.

((ALERTA: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El Proyecto Odessa, que empezó como una mera mención en el primer tráiler, se ha convertido en un eje narrativo con ramificaciones históricas desde los años 60, conexión directa con el Compuesto V y vínculos con Godolkin University y Patriota.

Al igual que El Bosque (The Woods), el laboratorio subterráneo donde se probó un virus anti-supes en estudiantes, el Proyecto Odessa opera en las entrañas de Godolkin con intención de crear humanos con el V integrado en su base genética, supers desde el nacimiento, no "despertados" más tarde con compuesto.

La temporada arranca con un flashback de 1967 que presenta a Thomas Godolkin, fundador del campus y mano derecha de Frederick Vought, creador del Compuesto V. La secuencia parece indicar que el proyecto Odessa nació en los años 60 y que Godolkin University nunca fue solo un campus, sino el kilómetro cero de una ingeniería reproductiva diseñada para crear supers.

En el primer capítulo, Marie Moreau huye tras escapar de Elmira y se topa con Annie / Luz Estelar, que la salva in extremis de las fauces del super conocido como el Sabueso. La heroína de The Boys le revela que una fuente interna de Vought le ha advertido de la reactivación del Proyecto Odessa, del que no tiene muchos detalles, así que la convence para volver a Godolkin y averiguar qué es exactamente.

¿ODESSA ES MARIE?

En el segundo episodio, Marie se reúne con Emma y Jordan y les pone al día de la existencia del experimento y, en ese mismo capítulo, Emma y Polarity se cuelan en un cuarto oculto de la biblioteca donde encuentran un expediente del Proyecto Odessa. En él, se revela la partida de nacimiento de múltiples bebés que murieron a raíz del experimento, una imagen que sugiere ensayos embrionarios para integrar el V en humanos desde el origen. Cuando se lo entrega a Marie, esta descubre, atónita, que de recién nacida formó parte del programa y que fue la única superviviente: "Eres tú. Tú eres Odessa", le dice Emma a Marie.

La revelación se amplía en el capítulo 3, pues Marie visita a su tía Pam, amiga íntima de su madre fallecida, quien abre la puerta a nuevos datos: los padres de Marie no podían concebir, por lo que Vought les ofreció un tratamiento del estilo fecundación in vitro en Godolkin. Pam muestra fotos impresas del parto, revelando que quien sostiene al recién nacido es Cipher, el nuevo y misterioso decano del campus. Cipher ayudó a traer al mundo a Marie, pieza que ata el presente con la fase clínica del programa.

El Proyecto Odessa no es nuevo en la franquicia, ya que aparece brevemente citado en 4x04 de The Boys en el tablón del laboratorio de la infancia de Homelander, como iniciativa de "máxima seguridad y estricta confidencialidad" con amenazas de despido y demanda a quien violase el NDA. Con lo revelado ahora, como que comenzó en los años 60, surge la pregunta de si Homelander (nacido en 1981) es el primer éxito de Odessa y si Marie es la única repetición exitosa conocida del proceso.

La lectura estratégica es inquietante, pues con Homelander convertido en presidente en la sombra de Estados Unidos tras los eventos de la cuarta temporada de The Boys, reanudar Odessa podría significar la creación de una cohorte de supers de cuna, leales a Vought desde el primer día.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos, el resto de las ocho entregas que componen la temporada 2 de Gen V irán llegando a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre.