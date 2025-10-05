Gen V 2x05 confirma una las peores teorías sobre la hermana de Marie

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

De los poderes del misterioso y peligroso decano Cipher a la conexión de Marie con Patriota a través del Proyecto Odessa, la segunda temporada de Gen V ha contando con múltiples giros y revelaciones. El quinto episodio del spin-off de The Boys no es la excepción y, además de desvelar nuevos detalles sobre el verdadero potencial de la protagonista, ha confirmado una de las teorías más populares de la primera entrega... pero de forma mucho más oscura.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde el estreno de Gen V, el fandom del universo The Boys ha teorizado sobre el paradero de Annabeth, le hermana pequeña de Marie, pues Gen V ha subrayado una y otra vez cuánto significaba ella para el personaje principal: su persistente búsqueda, las constantes referencias a su ausencia y la forma en que ese anhelo condiciona muchas decisiones de Marie insinuaban que la trama podría tener espacio para un reencuentro de las hermanas Moreau.

En el quinto episodio de la segunda temporada de Gen V, Marie, Jordan y Emma van a Elmira para rescatar a Cate, a quien Cipher había enviado allí como castigo por espiarlo y tratar de exponerlo. Pero el plan sale mal y al entrar caen en una trampa para luego despertar de nuevo encarcelados en el centro. Cipher, obsesionado con Marie y sus poderes, la saca de la celda para mostrarle que Annabeth está presa también, viéndola por primera vez desde que las separaron de niñas tras la muerte de sus padres.

Así, el 2x05 de Gen V confirma la teoría dominante de la primera entrega dándole una capa todavía más cruel: sí, Vought sí que la tenía secuestrada, pero no en The Woods como se pensaba, sino en el centro de rehabilitación para supers concebido como prisión de alta seguridad. El episodio no revela que ella tenga poderes, pero Vought hace la excepción de encerrar a una civil en Elmira porque el reencuentro de las hermanas Moreau es parte del plan de Cipher para forzar a Marie a rendir al máximo de sus capacidades, y qué mejor que en un entorno controlado como una cárcel.

La elección de Elmira no es casual, pues lleva a su protagonista a un terreno donde Vought y Cypher pueden aumentar el nivel de poder de Marie, algo en lo que el rector lleva trabajando toda la temporada, como precisamente sucede en el cierre del 2x05: Cate logra liberarse y abre las celdas del grupo, pero cuando acuden a por Annabeth, esta yace en un charco de sangre, con la garganta seccionada. Cipher acierta con su estrategia, pues consigue que la protagonista empuje sus capacidades más allá de lo visto: recompone tejidos, devuelve la sangre al cuerpo y la resucita.

Para descubrir cómo Cipher continúa manipulando a Marie a través de su hermana, hay que esperar hasta el miércoles 9 de octubre, pues tras el estreno de los cinco primeros capítulos de Gen V, el resto de los ocho que componen la temporada 2 llegan a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre.