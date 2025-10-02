El verdadero nivel de poder de Marie en el 2x05 de Gen V: ¿Es capaz de vencer a Patriota? - AMAZON PRIME VIDEO

El quinto episodio de la temporada 2 de Gen V ha estado marcado por sorprendentes giros y revelaciones, especialmente en lo referente al desempeño del rector Cipher (Hamish Linklater) para forzar a Marie Moreau (Jazz Sinclair) a desbloquear el verdadero alcance de sus poderes y si es capaz de vencer al todopoderoso Patriota (Anthony Starr).

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los últimos compases del 2x04 se descubre que Cipher es capaz de apoderarse y controlar la mente de otra persona. Este momento en cuestión tuvo lugar durante el combate entre Marie y Jordan (London Thor). El enigmático, frío y calculador rector de Godolkin empleó sus habilidades para controlar a esta última y así conseguir que Moreau desbloqueara finalmente todo el potencial de sus poderes.

Titulado Los niños no están bien, el 2x05 de Gen V ha arrojado nueva luz acerca de las auténticas intenciones de Cipher con Marie. En un momento dado se descubre que Sister Sage (Susan Heyward), la CEO de Vought, está involucrada en los planes del villano.

Sin embargo, Sage le recuerda a Cipher, con quien mantiene una relación amorosa, que se le acaba el tiempo para obtener resultados.

Pero eso no es todo. Cipher le confiesa a Sage que, si consigue sacar lo mejor de Marie, "al Patriota le entrarán neuras cuando vea lo poderosa que es".

Al fin y al cabo, el episodio muestra a Moreau consiguiendo lo impensable, impulsada por Cipher: resucitar a su hermana Annabeth después de encontrarla muerta en el suelo. Sin haber completado su entrenamiento, Moreau fue capaz de extraer el poder necesario para llevar a cabo esta hazaña haciendo sangrar a sus amigos.

Esto invita a pensar que Marie podría llegar a ser todavía más poderosa de lo que se supone que es e incluso superar a Patriota. Dicho esto, tras la afirmación de Cipher a Sage sobre las expectativas depositadas en Moreau, esta le responde diciéndole que no se preocupe por el líder de los Siete, ya que conseguirán todo lo que desean.

Tal vez sus planes estén relacionados con lo que Patriota pueda estar urdiendo. Incluso es probable que tengan algo que ver con el padre de Cipher, quien, tras atemorizar a Polarity cogiendo el cuchillo con el que casi le apuñala y clavándoselo en la mano sin mostrar ningún tipo de reacción, parece volverse más peligroso a cada episodio de esta segunda temporada de Gen V.