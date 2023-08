Ahsoka explica porqué Sabine puede entrenar para ser Jedi sin sentir la Fuerza

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Los dos primeros episodios de Ahsoka confirmaban un gran cambio en la historia de una de sus protagonistas. La mandaloriana Sabine Wren había sido padawan de la guerrera que da nombre a la serie. Surgía la duda de si era o no sensible a la Fuerza, aunque el droide Huyang aseguraba que era la peor aprendiz que había visto nunca en ese aspecto. El tercer episodio ha dado más detalles al respecto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ahsoka ha accedido a volver a entrenar a Sabine. Ambas renunciaron tiempo atrás, pero han optado por darse una nueva oportunidad. Para ello, en un ejercicio la protagonista le pone a su joven padawan una máscara opaca con la intención de que sienta los movimientos de sus rivales sin necesidad de verlos con los ojos.

Sabine, pese a intentarlo, fracasa. "No puedo usar la Fuerza. No la siento. No igual que tú", se lamenta. Pero Ahsoka le da la respuesta de por qué, en realidad, sí que está conectada a esa energía mística, aunque ella no lo sepa. "La Fuerza reside en todo lo que está vivo. Incluso en ti", le promete la Maestra.

"¿Si es verdad por qué no la usa todo el mundo?", replica Sabine. "El talento cuenta mucho. Pero el entrenamiento y la concentración son determinantes para tener éxito. No todo el mundo encaja bien la disciplina que hace falta para dominar los caminos de la Fuerza", añade Ahsoka.

Estas palabras de ánimo hacia su aprendiz confirman la misma enseñanza que el Maestro Yoda le dio muchos años atrás a otro joven que soñaba con ser Jedi sin ser sensible a la Fuerza. En 2022, Lucasfilm publicó Stories of Jedi and Sith, una antología de cuentos sobre el universo Star Wars.

Uno de esos cuentos se ambienta 200 años antes de las películas y se titula What a Jedi Makes (en español Lo que a un Jedi hace). Esa es la frase que Yoda le dice al protagonista de dicha historia, el pequeño Lohim Nara. Este quiere ser un Jedi pero sabe que es imposible por su falta de habilidad con la Fuerza. "Eso no es lo que a un Jedi hace", le explica Yoda.

El Maestro revela con esto que para ser un Jedi, lo principal es el espíritu y la moral, no la sensibilidad a la Fuerza. Ahsoka comparte esa misma opinión, y por eso accede a entrenar a Sabine. Por mucho que lo intente, la joven probablemente nunca pueda usar la Fuerza, o si lo hace será de manera muy superficial. Pero eso no será lo que le impida convertirse en Jedi. Para continuar con el entrenamiento hay que esperar al cuarto capítulo de Ahsoka, que se estrena en Disney+ el miércoles 6 de septiembre.