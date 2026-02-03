El capítulo 4 de El caballero de los Siete Reinos adelanta su estreno por la Super Bowl - HBO MAX

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Tradicionalmente, la franquicia de Juego de tronos ha estrenado todos los capítulos de sus series, tanto las ocho temporadas de la ficción original como después las dos de La casa del dragón y ahora los de El caballero de los Siete Reinos, el domingo por la noche en Estados Unidos (la madrugada del domingo al lunes en España). Pero esta tendencia se romperá con el cuarto capítulo de la nueva serie de la saga, que adelanta varios días su estreno.

La precuela que sigue las andanzas de Ser Duncan el Alto y su escudero, el pequeño y misterioso Egg que ya ha revelado su verdadera identidad, estrenará su nueva entrega el viernes por la noche en Estados Unidos... para evitar coincidir con la Super Bowl, el gran evento deportivo en el país norteamericano.

Así, el episodio 4 se estrenará esta semana en HBO Max, el viernes 6 de febrero a las 0:00 horas según el horario de la Costa Oeste (Los Ángeles), lo que supone las 3 de la madrugada en la Costa Este (Nueva York). Este adelanto solo se aplica al servicio de streaming, ya que su emisión lineal en HBO seguirá siendo la habitual el domingo por la noche.

Y El caballero de los Siete Reinos no será la única serie de la plataforma afectada, ya que el episodio 5 de la temporada 4 de Industry también se adelantará al viernes en HBO Max estándo disponible en el servicio de streaming al mismo tiempo que la nueva entrega de la serie de Juego de tronos.

Esto supone que el cuarto capítulo de la nueva serie basada en los libros de George R.R. Martín estará disponible en España este viernes a las 9 de la mañana, una hora antes, las 8 de la mañana, para los usarios residentes en las Islas Canarias.

En América Latina, el cuarto episodio de El caballero de los Siete Reinos llegará también antes. Así, en México, los espectadores podrán disfrutar de la nueva entrega a partir de las 2:00 de la madrugada del viernes. También a esa misma hora el cuarto episodio de la serie llegará a HBO Max para los espectadores de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.

Una hora más tarde, es decir, a las 3:00 horas del 6 de febrero, las aventuras de Dunk y Egg continuarán en territorios como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A las 4:00 horas, el 1x04 de El caballero de los Siete Reinos estará disponible en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico.

Será a las 5:00 horas de la madrugada del viernes cuando arranque la nueva entrega de la precuela de Juego de tronos para el público de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo).