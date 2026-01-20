Quién es Egg en El caballero de los Siete Reinos: El secreto del escudero que cambiará la historia de Poniente - HBO MAX

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el primer episodio de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de Juego de Tronos ambientado varias décadas antes de la serie madre y un siglo después de La casa del dragón. El proyecto se centra en la historia del caballero errante Ser Duncan el Alto y su joven escudero, Egg, en un Poniente todavía bajo dominio Targaryen, pero alejado de las grandes guerras.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Basada en la primera de las tres novelas cortas de George R. R. Martin recopiladas en Cuentos de Dunk y Egg, El caballero de los Siete Reinos presenta a Egg como un muchacho aparentemente corriente que malvive entre las cuadras y busca una oportunidad para salir adelante. En paralelo, Dunk se perfila como un escudero que, tras morir su señor, un caballero herrante, se hace pasar como caballero para intentar competir en el torneo de Vado Ceniza y así abrirse camino en un mundo dominado por linajes y patronazgos.

Egg, decidido a acompañarlo, se ofrece como su escudero, atraído por la posibilidad de aprender de un hombre al que percibe íntegro y valiente, pero Duncan lo rechaza de entrada por desconfianza y por no querer cargar con la responsabilidad de un niño durante el viaje. No obstante, la insistencia del chico y la necesidad de Duncan de tener ayuda terminan por situarlo a su lado como aprendiz. De esta forma, nace una pareja que llegará hasta el mismísimo Trono de Hierro.

EGG... SANGRE DE DRAGÓN

Y es que la obra de Martin incluye una revelación decisiva. Egg no es un chico cualquiera, sino Aegon Targaryen, el cuarto hijo del rey Maekar I Targaryen y Lady Dyanna Dayne. Se trata de un príncipe que terminará convirtiéndose en Aegon V, futuro rey de los Siete Reinos y decimoquinto Targaryen en sentarse en el Trono de Hierro. Conocido en la historia de Poniente como Aegon el Improbable, su ascenso a la corona se produce tras una cadena de inesperadas circunstancias sucesorias y decisiones políticas que lo llevan, contra pronóstico, a reinar durante 26 años.

Respecto al origen de su cabeza rapada, en las novelas de Martin Aegon debía servir como escudero de su hermano Daeron en el torneo de Vado Ceniza, pero este se niega a participar. Para evitar que reconozcan el característico cabello plateado de los Targaryen, Daeron afeita al pequeño y ambos se escabullen de su escolta real con la intención de pasar desapercibidos durante la celebración.

Pero cuando Dunk lo confunde con un mozo de cuadra, el joven aprovecha la ocasión para ponerse a su servicio. Desde ese momento, Egg pasa a ocultar su verdadera indentidad para vivir aventuras como escuderon anónimo en Poniente. Ahora, la nueva serie de HBO tendrá que decidir cómo y cuándo se destapara ese secreto de su linaje en pantalla.

Tras ponerse a su servicio y estrechar lazos con Duncan, la voluntad de Egg se vuelve firme. Maekar Targaryen, padre de Aegon, pretendía formarlo como caballero, pero el muchacho solo aceptaría si Dunk ejercía como su mentor. Por ello, Maekar ofreció a Duncan un puesto en la guarnición de Refugio Estival, pero el caballero rechaza. En su lugar, Dunk accede a llevarse a Egg como escudero y educarlo en el camino, convencido de que esa vida humilde lo convertirá en un mejor hombre.

Con el tiempo, tras concluir sus años como escudero, Aegon será coronado señor de los Siete Reinos, mientras Ser Duncan el Alto acabará formando parte de su Guardia Real y llegará a ejercer como Lord Comandante, siendo uno de los caballeros más admirados en toda la historia de los Capas Blancas. Un destino que subraya la trascendencia del vínculo que ambos acaban de empezar a forjar en la serie.

El próximo episodio de El caballero de los Siete Reinos llegará a HBO Max el lunes 26 de enero, y el resto de capítulos que conforman la ficción se estrenarán de forma semanal cada lunes hasta el 23 de febrero de 2026. Además, la serie ha sido renovada por una segunda temporada.