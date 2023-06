¿Filtrada la fecha de estreno de la serie de X-Men en Disney+?

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

X-Men'97, la esperada secuela de la serie de animación de la Patrulla X, ya tiene fecha de estreno. La ficción, que en principio estaba programada para ver la luz en Disney+ durante este 2023, finalmente no llegará a la plataforma de streaming hasta el 3 de enero de 2024. Lo haría tras algún que otro retraso provocado por el plan de reestructuración de los proyectos de Marvel, que ya afectó a producciones como las series de Ironheart o Echo.

La información proviene de la cuenta de Twitter @ScarletWitchUpd, dedicada a publicar novedades sobre las películas y series marvelitas. Esta información cita como fuente principal la oficina de defensa de derechos de autor estadounidense publicando lo que parece ser una captura de MVL Film Finance LLC, que sugiere que el reboot de X-Men: The Animated Series llegaría a la plataforma el próximo año.

