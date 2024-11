Buenas noticias para la temporada 2 Agatha y la tercera de Loki

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Agatha, ¿quién si no? se presentó en un principio como una miniserie, no obstante tanto su final como recientes revelaciones, parecen augurar que la ficción podría continuar... Una posibilidad que ha estado muy presente este fin de semana en la Expo D23 celebrada en Brasil, donde Marvel Studios ha presentado sus próximos proyectos y ha abordado no solo el futuro de la serie protagonizada por Kathryn Hahn, sino también el de una de sus más populares ficciones, Loki.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Por un lado, el desenlace de Agatha, ¿quién si no?, en el que el fantasma de la hechicera y Billy Maximoff se disponían a emprender la búsqueda del recién reencarnado Tommy Maximoff, ya prometía nuevas aventuras del peculiar dúo mágico.

Por otro lado, el hecho de que, tal y como informó Variety, la ficción se vaya a presentar en las categorías de serie de comedia en la próxima temporada de premios, en vez de en las de miniserie, deja la puerta abierta a una segunda temporada.

"Creo que todos queremos ver más aventuras en Westview", se limitó a señalar Brad Winderbaum, jefe de Marvel Television en declaraciones a CinePop, tal y como recoge CBR. "Ese pobre pueblo, ¿puede tomarse un respiro entre WandaVision y Agatha? Venga ya", bromeó el ejecutivo, haciendo referencia a todas las desventuras de esa ficticia población desde que Bruja Escarlata la sumiera en un encantamiento.

En cuanto al futuro de las series marvelitas, Winderbaum adelantó que el número de estrenos que los fans podían esperar cada año es "variable". "Vamos a apuntar a dos [estrenos por año], podría ser dos y medio, podría ser uno algunos años. Ahora tenemos un largo proceso de desarrollo, así que solo vamos a ir a producción con los proyectos en los que realmente creamos", explicó.

Hablando de futuros proyectos y al ser cuestionado directamente sobre si se puede esperar una tercera temporada de Loki, el productor solo dijo que "siempre existe la posibilidad".

Tom Hiddleston ha estado ausente de los últimos proyectos del UCM desde el final de la segunda temporada de Loki, estrenada el pasado año, que dejaba a su personaje en una posición tan poderosa como sacrificada. Y es que el antaño Dios del Engaño se convertía en Dios de las Historias y del Tiempo, aislado para la eternidad en su trono.

No obstante, es probable que su papel como guardián del Multiverso signifique que los fans no han visto lo último del personaje, que podría reaparecer en futuros proyectos independientemente de que haya una tercera temporada de Loki