¿Habrá temporada 3 de Loki en Marvel?

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

El sexto y último capítulo de la segunda temporada de Loki parece haber puesto punto final a la serie protagonizada por Tom Hiddleston. Pero, tras el impactante desenlace son muchos los que ahora se hacen la misma pregunta: ¿Es esta la gran y memorable despedida de la serie de Marvel o regresará el Dios del Engaño con una temporada 3?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIE CONTIENE SPOILERS))

Loki ha descubierto, al fin, su glorioso propósito en el apoteósico desenlace de su segunda temporada. El hermanastro de Thor estaba destinado a convertirse en el Dios de las Historias y del Tiempo, aquel que mantiene a salvo el multiverso del UCM. Su sacrificio le ha brindado al resto la oportunidad de vivir. Pero a un alto coste.

Loki debe permanecer aislado por toda la eternidad en su trono en el centro del tiempo, que se convierte en el corazón de un entramado con forma de árbol en el que preserva las infinitas realidades. Este tan poético como inolvidable final ha suscitado la curiosidad de los seguidores marvelitas por saber si habrá una temporada 3 de la serie y, en ese caso, cómo podría regresar el hijo adoptivo de Odín al UCM. La respuesta a tan intrigante cuestión podría hallarse oculta a simple vista.

Muy posiblemente, la nueva posición de Loki no le permita regresar de modo alguno a la AVT (Agencia de Variación Temporal). Pero también es cierto que no hay nada absolutamente imposible para Marvel. Y gracias a las infinitas posibilidades que ofrece el multiverso, no sería nada extraño que el estudio liderado por Kevin Feige decidiese traerlo de vuelta. Después de todo, el dios asgardiano no tiene por qué contar necesariamente con el rostro de Tom Hiddleston. Al fin y al cabo, hay infinitas variantes de Loki, y Sylvie es la prueba de ello.

Todas ellas forman ahora parte del tiempo para siempre. Y no hay ninguna regla -escrita o no- que impida a otra encarnación del Dios del Engaño encargarse de proteger las infinitas ramificaciones temporales. Claro que esto también plantea otras muchas preguntas por ahora, sin respuesta, tales como ¿Cuál sería su motivación para tal fin? ¿Cómo afectaría su incursión tras el sacrificio del original? Aunque, a Marvel siempre le gusta guardarse un as bajo la manga, por ahora, se desconoce si habrá una temporada 3 de Loki en Disney+.