Los Bridgerton: Los 6 grandes cambios de la temporada 4 respecto al libro - NETFLIX

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Si bien Los Bridgerton se basa en la saga homónima de Julia Quinn, desde su primera temporada la serie se ha desviado en algunos importantes puntos del material original. Con la primera parte de la cuarta temporada ya disponible en Netflix y la segunda prevista para el 26 de febrero, conviene tener en cuenta los cambios de esta entrega y cómo afectan a la historia de Sophie y Benedict.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Para empezar, cabe recordar que la serie sigue la misma lógica que los libros, dedicando cada temporada al romance de uno de los hermanos Bridgerton. No obstante, la ficción de Netflix optó por cambiar ligeramente el orden, adaptando en su tercera temporada el cuarto libro y en la cuarta, el tercero, algo que ya de por sí supone multitud de pequeñas diferencias. Aparte de esto, también hay que señalar cambios en los personajes y escenas que se desarrollan de manera distinta.

LOS BRIDGERTON CASADEROS

Mientras que en Te doy mi corazón, la novela en la que se basa la cuarta temporada de Los Bridgerton, tanto Colin como Francesca siguen solteros y, por tanto, Lady Violet tiene varios hijos en los que centrar sus esfuerzos de casamentera, en la serie, la situación de Benedict es más preocupante.

Con Colin y Penelope felizmente casados (y con un hijo) después de que la tercera temporada se centrara en su romance y Francesca casada con Lord Kilmartin, la matriarca de los Bridgerton considera más imperativo que nunca que su segundo hijo siente también la cabeza.

LA BÚSQUEDA DE LA DAMA PLATEADA

Tanto en la serie como en el libro, tras el baile de máscaras y la huida de Sophie del mismo, Benedict se decide a descubrir la identidad de la misteriosa Dama Plateada. Mientras que en la serie el joven empieza pidiendo ayuda a Penelope y Eloise, acudiendo a su madre solo más tarde, en la serie consulta en primer lugar a Lady Violet, seguro de que sabrá a quien pertenece el guante.

La búsqueda de la Dama Plateada por bailes varios y casas de jóvenes casaderas parece extenderse durante apenas unas semanas (meses, a lo sumo) en la serie, hasta que Benedict se da por vencido y justo cuando renuncia a ello, conoce a Sophie.

Dado el poco tiempo que parece haber pasado entre ambos encuentros, esto ha levantado las sospechas de muchos espectadores, que se preguntan cómo un personaje puede estar tan ciego como para no reconocer en la doncella a la Dama Plateada, pero en el libro, este asunto queda mejor explicado con un mayor lapso de tiempo, transcurriendo años desde el baile y hasta que Benedict sale en defensa de Sophie.

¿SOPHIE BAEK O SOPHIE BECKETT?

Muchos fans se habrán percatado del cambio en el apellido de Sophie, que era Beckett en los libros y Baek en la serie. Esto obedece a algo tan sencillo como la herencia cultural del personaje. En la novela, Sophie es descrita como una muchacha rubia y de ojos verdes pero en la ficción, el personaje, encarnado por Yerin Ha, es de origen asiático (también lo son su padre y su madrastra y hermanastras, cuyo apellido pasa de ser Gunningworth a Gun) y, por tanto, Baek parece más acorde.

LAS HEBILLAS DE LOS ZAPATOS

En el segundo episodio de la ficción, cuando Araminta descubre que Sophie había acudido al baile en secreto, la echa a la calle sin referencias ni dinero, pero su hija menor, Posy, le da secretamente las hebillas de unos zapatos para que pueda venderlas. En el libro, esto no ocurre así, sino que es Sophie quien roba las hebillas, así como algo de dinero. Además, su salida de la casa es mucho más dramática, con su madrastra llegando a encerrarla para que no la vean y abofeteándola.

Si bien el cambio parece nimio, introduce una importante diferencia entre el carácter de la Sophie del libro y la de la serie (así como en la naturaleza de Posy y su relación con ella) y podría dar lugar a otros cambios en el desarrollo de los acontecimientos.

EL ENCUENTRO EN LA CASA DE CAVENDER

En la serie de Netflix, Benedict sale en ayuda de Sophie solo después de que esta defienda a una doncella de la que pretendían abusar Philip Cavender y sus amigos. No obstante, en el libro no hay ninguna otra criada, sino que es ella la víctima.

LA PROPOSICIÓN

Si algo ha dejado impactados (e indignados) a los espectadores tras el estreno de la primera parte de la cuarta temporada, eso ha sido la manera en la que Benedict arruina el momento romántico que todos estaban esperando. Y es que, tras besar apasionadamente a Sophie, el joven Bridgerton le propone que sea su amante, algo inconcebible para la muchacha, que no desea dar a luz a un bastardo que sufra su mismo destino (por supuesto, esto Benedict no lo sabe).

Por desgracia, en el libro también se da esta proposición, si bien ocurre mucho antes, en la casa de campo y antes de invitarla a trabajar para su madre, lo que crea una dinámica de poder todavía más cuestionable.