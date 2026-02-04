Apasionado tráiler de la temporada 4 de Los Bridgerton Parte 2 que anticipa el clímax de Sophie y Benedict

Apasionado tráiler de La temporada 4 de los Bridgerton Parte 2 que anticipa el climax de Sophie y Benedict - NETFLIX

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

La segunda parte de la temporada 4 de Los Bridgerton aterrizará en Netflix el 26 de febrero. Entretanto, la plataforma ha lanzado un breve pero muy apasionado tráiler que anticipa el clímax entre Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict (Luke Thompson).

El adelanto arranca con Sophie mirando fijamente a cámara. Acto seguido las imágenes descubren una habitación con una lujosa bañera cerca de una chimenea mientras Benedict, quien se debate entre lo que siente por la intrigante doncella y la fantasía de la dama plateada, sin saber que se trata de la misma persona, acaricia suave y lentamente los bordes.

Instantes después, una secuencia muestra a la enamorada pareja besándose tórridamente antes de desnudarse y ceder a su pasión.

A pesar de que este adelanto no es demasiado revelador, permite vislumbrar un punto clave de la trama en la novela de Julia Quinn Te doy mi corazón, en la que se basa esta temporada 4 de Los Bridgerton.

Hasta ahora, los fans han podido disfrutar del comienzo de la historia de amor a lo Cenicienta de Benedict y Sophie, quien es la hija ilegítima de Lord Penwood y tras su muerte, se ve obligada a servir a su madrastra, Araminta, y como ya apunta el adelanto parece que la tensión sexual con el joven Bridgerton terminará resolviéndose satisfactoriamente y aceptará ser su amante.

"La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre", reza la sinopsis de la entrega.

Junto a Thompson y Yerin Ha como la pareja principal, completan el reparto de la cuarta temporada de Los Bridgerton Nicola Coughlan, Hannah Dodd, Ruth Gemmell, Claudia Jessie, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh, Katie Leung, Isabella Wei y Michelle Mao, entre otros.