Los problemas de Francesca y John en la temporada 4 de Los Bridgerton: ¿Por qué no puede ((SPOILER))? - NETFLIX

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

Una de las cosas que ha caracterizado a Los Bridgerton desde su primera temporada es que no teme mostrar escenas subidas de tono ni explorar abiertamente la sexualidad de sus personajes. En esta línea y tras contraer matrimonio con John Stirling en la tercera temporada, la cuarta revela cómo le va la vida de casada a Francesca, así como sus problemas más íntimos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Bueno, he oído que una mujer tiene más posibilidades de concebir si llega al clímax. Llegas al clímax, ¿verdad?", le pregunta John a su mujer en el tercer episodio de la temporada 4, ante la preocupación de esta por no haberse quedado embarazada tras meses intentándolo. Aunque Francesca asegura sí haber llegado, es patente que miente y más adelante busca consejo al respecto.

"Me apasionaba incluir esa trama. Me encanta que seamos una serie romántica de fantasía y que la gente tenga orgasmos mágicamente al mismo tiempo. Pero creo que a lo largo de esta temporada [y] la anterior, y de cara al futuro, me interesa incluir más representaciones de las diferentes formas en que las mujeres tienen relaciones sexuales", explicó Jess Brownell, showrunner de la ficción, en una entrevista concedida a The Wrap.

En opinión de la guionista, "la dificultad para alcanzar el orgasmo es algo muy común entre las mujeres" y representarlo "contribuirá a normalizarlo". "No quiere decir que lo que tienen Fran y John no sea especial a su manera, creo que se trata más bien de la trama de Francesca y su necesidad de hacerse dueña de sus deseos", remarcó.

Cabe recordar además que en la anterior temporada se apuntaba a la bisexualidad del personaje de Hannah Dodd, que se sentía atraída por la prima de su marido, Michaela, algo que se seguirá explorando más adelante. "Por ahora, estamos muy centrados, especialmente en la primera parte, en la relación de Francesca con John", dejó claro Brownell.

"Creo que Francesca, más allá de su sexualidad, es alguien que no se conoce muy bien a sí misma. Tiene un mundo interior rico y complicado, y todavía está buscando el valor para aceptar quién es. Esta temporada trata realmente de aceptar sus deseos básicos en su relación con John... y eso es algo que lleva mucho tiempo", explicó la showrunner.

Por otro lado, en declaraciones a Variety, Brownell abordó si la dificultad de Francesca para llegar al clímax tiene o no algo que ver con su sexualidad. "Creo que probablemente sea una combinación del hecho de que es un problema común y también un problema que parece muy específico de Francesca como personaje", expuso.

Para la guionista, "no se trata necesariamente de John contra Michaela", sino que es más bien "que Fran es alguien que no está en contacto consigo misma, ni literal ni metafóricamente, y eso puede ser parte de la razón por la que no es capaz de alcanzar el orgasmo".