La showrunner de Los Bridgerton aclara si Benedict es bisexual: "Existe un estereotipo muy dañino y falso" - NETFLIX

MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

A lo largo de la temporada 3 de Los Bridgerton se exploró ampliamente la bisexualidad de Benedict, mostrándole en una relación simultánea con un hombre y una mujer. Ahora, en la cuarta temporada, el personaje de Luke Thompson ha pasado a ser el protagonista de su propia historia de amor y la showrunner de la ficción ha querido remarcar cómo enamorarse de una chica no quita que también se sienta atraído personas de su mismo sexo.

"Es muy importante que el hecho de que alguien pueda acabar en una relación heterosexual no niegue su bisexualidad. Creo que la bisexualidad de Benedict siempre será parte de su identidad", ha recalcado Jess Brownell en una entrevista concedida a Variety.

La showrunner indicó que, en cuanto a representación, no cree que haya demasiada de hombres bisexuales y que "existe un estereotipo muy dañino y falso de que los hombres bisexuales son en realidad homosexuales".

Así, Brownell destacó que lo más común en la ficción es ver a hombres bisexuales "en relaciones que se presentan como homosexuales", razón por la cual le pareció "novedoso e importante ver a un hombre bisexual en una relación que se presenta como heterosexual y que sigue asumiendo el hecho de que sigue siendo 'queer'".

"La cuarta temporada de Los Bridgerton se centra en el bohemio segundo hijo, Benedict (Luke Thompson). A pesar de que sus hermanos mayor y menor están felizmente casados, Benedict se resiste a sentar la cabeza... hasta que conoce a una cautivadora Dama Plateada en el baile de máscaras de su madre", reza la sinopsis de la cuarta temporada de la serie de Netflix basada en las novelas de Julia Quinn.