La showrunner de Los Bridgerton 4 explica la escena de sexo de la escalera y su abrupto final - NETFLIX

MADRID, 30 Ene. (CulturaOcio) -

Como era de esperar, la primera parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton ha terminado con un gran 'cliffhanger', dejando a los fans deseosos de que pase rápido el mes que falta hasta el estreno de los capítulos restantes, que llegarán a Netflix el próximo 26 de febrero. Hasta entonces, solo queda repasar los mejores momentos de lo que va de entrega y la showrunner de la ficción ha desgranado ese apasionado encuentro entre Benedict y Sophie y su abrupto final.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los últimos compases del cuarto episodio, Benedict y Sophie, que se habían ido enamorando poco a poco (si bien el joven todavía desconoce que ella es su misteriosa Dama Plateada), acaban besándose apasionadamente en mitad de las escaleras, con la versión instrumental de Bad Idea Right? de Olivia Rodrigo sonando de fondo.

"Sentí que hacer que nuestros dos personajes se encontraran en el espacio entre sus dos mundos, tendiendo un puente entre arriba y abajo, iba a ser realmente potente", ha explicado la showrunner de la serie, Jess Brownell en declaraciones a The Wrap, revelando además que fue la primera imagen que le vino a la mente cuando estaba preparando la temporada.

"Me encanta la música de esa escena. Me encanta cómo la interpretan Yerin [Ha] y Luke [Thompson], y espero que la gran petición de Benedict al final de la escena sea un gran giro inesperado para el público", expuso la realizadora, haciendo referencia a la manera en la que el romántico momento se ve interrumpido por uno de sus personajes. Y es que, en medio del apasionado encuentro, Benedict le pide a Sophie que sea su amante y ella, decepcionada, se aleja de él.

Debido a su propia condición de hija ilegítima, que la ha dificultado toda la vida, la posibilidad de concebir un hijo que sufra su misma suerte le resulta "inmensamente dolorosa" a Sophie. "Ella conoce bien el mundo; creo que entiende que es habitual que los hombres de clase alta tengan amantes si son de clase baja, como ella, pero creo que probablemente quería creer que ella y Benedict tenían algo especial", señaló la showrunner, añadiendo que "es un momento en el que se da cuenta de que él, de hecho, la ve en parte como una criada".

DIFERENCIA DE CLASES, UNA BRECHA ¿INSALVABLE?

En una entrevista concedida a Variety, Brownell profundizó en cómo, con esa escena, estaban "tratando de ilustrar lo grande que era la brecha entre clases en aquella época". "Y creo que, sinceramente, lo que Benedict pide habría sido considerado la única forma en que un hombre -un caballero- y una criada podían estar juntos en aquella época. Así que no es tan raro que él piense que eso es romántico", razonó.

"Sin embargo, en el contexto más amplio de que se trata del amor de su vida y nosotros estamos viendo su historia de amor, creo que es absolutamente correcto indignarse y enfadarse con él", continuó la showrunner, adelantando que en la segunda mitad de la temporada el personaje de Thompson tendrá que enfrentarse a la reacción de Sophie y tratar de entenderla.