De Taylor Swift a Coldplay: Todas las canciones de Los Bridgerton 4 primera parte y cuándo aparencen - NETFLIX

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

La primera parte de la temporada 4 de Los Bridgerton ya ha llegado a Netflix y, con ella, un nuevo repertorio de versiones que revisitan icónicos temas pop. Desde Taylor Swift hasta Coldplay, pasando por Paramore e incluso Pitbull, esta nueva entrega de la ficción creada por Shonda Rhimes vuelve a contar con una banda sonora supervisada por Justin Kamps.

A continuación, repasamos las canciones que se versionan en los cuatro primeros capítulos de la cuarta temporada de Los Bridgerton y el momento exacto en el que aparece cada una:

LIFE IN TECHNICOLOR - COLDPLAY

En el baile de máscaras de Violet que da inicio a la temporada, el Vitamin String Quartet interpretan una versión de esta canción de Coldplay. El tema acompaña la entrada de una embelesada Sophie Baek (Yerin Ha) en el imponente salón.

DJ GOT US FALLIN' IN LOVE - USHER ft. PITBULL

Tras la memorable versión instrumental de Give Me Everything en la tercera temporada, Los Bridgerton vuelven a versionar a Pitbull. En esta ocasión, el tema DJ Got Us Fallin' In Love puede oírse en el primer episodio, durante el encuentro entre Sophie y Benedict (Luke Thompson) en el baile de máscaras.

NEVER LET YOU GO - THRID EYE BLIND

Esta versión, de nuevo a cargo del Vitamin String Quartet, también suena durante el baile del episodio 1. Puede oírse justo después de que Lady Danbury (Adjoa Andoh) le suplique a la reina Charlotte (Golda Rosheuvel) que le permita abandonar la corte real.

ENCHANTED - TAYLOR SWIFT

La música de Taylor Swift acompaña un momento clave del segundo capítulo: cuando Sophie espía a Benedict durante su furtiva visita a escondidas. Así, parece que los ruegos de los fans de la serie han sido escuchados, pues llevaban meses manifestando su deseo de que Enchanted se convirtiera en el himno de la pareja protagonista de esta temporada.

ALL I WANTED - PARAMORE

Una de las canciones más populares de Paramore pone el broche de oro al momento álgido del tercer capítulo: mientras Violet (Ruth Gemmell) y Marcus Anderson (Daniel Francis) se besan por primera vez, Benedict y Sophie se marchan de la cabaña reprimiendo sus sentimientos mutuos.

BAD IDEA RIGHT? - OLIVIA RODRIGO

Caleb Chan versiona este tema de Olivia Rodrigo cuyo título, que en español significa '¿Mala idea, verdad?', sirve como acompañamiento perfecto para ese momento del cuarto episodio en el que Bennedict hace una proposición a Sophie que, efectivamente, no parece ser la mejor idea.