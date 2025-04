La batalla de Juego de Tronos que inspiró el asalto zombie en The Last of Us

The Last of Us ha regresado a Max pisando fuerte y es que, tan solo en sus dos primeros episodios, la ficción ya ha abordado decisivos e impactantes eventos... Uno de los cuales, ni siquiera estaba en el videojuego de Naughty Dog y curiosamente se inspira en otra de las grandes series del servicio de streaming, Juego de Tronos.

Titulado Through the Valley, el segundo capítulo de la temporada 2 de The Last of Us entrelaza dos tensos momentos. Así, mientras Joel cae en las garras de Abby y sus compañeros, siendo finalmente torturado y asesinado por la joven, la ciudad de Jackson enfrenta un peligro sin precedentes con el repentino ataque de una horda de infectados.

La brutal invasión del asentamiento, creada específicamente para la serie, vuelve a poner de manifiesto el peligro que suponen los infectados, enfrentando a los confiados ciudadanos con una fuerza aparentemente imparable. La batalla en cuestión recuerda a otra feroz lucha entre humanos y 'zombies', la masacre de Casa Austera (Hardhome) en el octavo episodio de la quinta temporada de Juego de Tronos, y no en vano, ya que el propio showrunner de The Last of Us ha admitido que se inspiró en la misma.

"Recuerdo ver Casa Austera y no pensar en lo complicada e impresionante que era la acción", explicó Craig Mazin tras declararse fan de la serie basada en la obra de George R.R. Martin y según recoge ScreenRant. Así, el creador matizó que lo que le impactó de verdad eran las cosas "conmovedoras e importantes" que ocurrían dentro de la acción, como la muerte de Karsi.

"Esa mujer salvaje [Karsi], verla convertida, y ver al Rey de la Noche resucitar a los muertos y decir: 'Oye, tú y yo, Jon Nieve, estamos en rumbo de colisión, amigo mío, y cuanto más luches contra mí, peor será para ti'", señaló Mazin, apuntando a "la desesperación, la pérdida total" del momento.

"Esa es realmente nuestra filosofía sobre la acción. ¿Qué sentido tiene? Así que, en la construcción de esta secuencia, éramos muy ambiciosos porque sólo queríamos mostrar lo mal que podría llegar a ser. Pero siempre la pregunta era: ¿Por qué? ¿De qué se trata, qué cambia y qué significa para nuestra gente?", explicó el showrunner.

Más allá de que los bandos implicados estén constituidos por vivos y no muertos, las mencionadas batallas de The Last of Us y Juego de tronos comparten ciertos paralelismos en su desarrollo, como el ya mencionado sentimiento de inevitable perdición (por supuesto, finalmente evitable). Así, al igual que Jon Snow se enfrenta cara a cara con un caminante blanco, Tommy debe derrotar a un gigantesco Bloater él solo. Todo se desarrolla, además, en un paisaje invernal y con un clima hostil.

No obstante, mientras que en el episodio de Casa Austera no muere ninguno de los personajes principales de la ficción, Through the Valley presenta la que quizá sea la mayor muerte de todo The Last of Us. Joel no fallece en la batalla de Jackson, pero su asesinato y el asalto a la ciudad están entrelazados en el capítulo, por lo que ambas tragedias acaban sumándose.