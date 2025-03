El caballero de los Siete Reinos ya prepara su temporada 2, según George R.R. Martin

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Aunque El caballero de los Siete Reinos, el nuevo spin-off y precuela de Juego de Tronos todavía no cuenta con una fecha de estreno exacta, si bien se espera que llegue a Max a finales de este 2025, George R.R. Martin, autor de la saga literaria en que se basa la franquicia, ha anunciado que ya se está trabajando en una segunda temporada.

Recientemente, el escritor desvelaba en declaraciones a Collider que acababa de regresar de Londres, de una reunión con la showrunner de la ficción, Ira Parker, quien ya trabajó como productora ejecutiva en la primera temporada de La Casa del Dragón y que había podido ver El caballero de los Siete Reinos y era "genial". "Y ahora están trabajando en la segunda temporada", añadió, confirmando así lo que ya había dejado caer hace semanas en su blog, es decir, que está planeado que la serie tenga al menos otra entrega.

El escritor abordó además el cariño que le tiene a la historia y sus personajes, Sir Duncan el Alto, que en la ficción estará encarnado por Peter Claffey y el escudero Egg, en verdad el príncipe Aegon Targaryen, interpretado por Dexter Sol Ansell. "Esos dos personajes eran realmente especiales para mí, y son inusuales. No son lo que la mayoría de la gente esperaría en una historia de fantasía", expresó Martin, adelantando también que la nueva serie será diferente de las anteriores de la franquicia, "un poco más suave" y "con un poco más de humor".

En todo caso, y aunque el autor ha alabado en diversas ocasiones la nueva adaptación de su obra, también señaló las dificultades de la industria. "Este es un negocio complicado, y realmente nunca se sabe. Siempre está cambiando también. Un nuevo escritor comienza una carrera y está haciendo una serie, y es contratado para hacer otra serie y llega un nuevo showrunner; las valoraciones son bajas, las valoraciones son altas", explicó.

"Siempre están los libros, y soy consciente de que la gente piensa que... Pero no, tengo que volver. Tengo que terminar los libros. Eso es lo único que controlo completamente. No hay limitaciones presupuestarias. No hay otros ejecutivos en el lado del estudio que tenga que complacer, u otros escritores con diferentes puntos de vista. Los libros son lo que yo voy a hacer de ellos. Y creo que el que estoy escribiendo va bastante bien, pero me gustaría que fuera más rápido", apuntó Martin, que se encuentra trabajando en Vientos de invierno, la esperadísima sexta entrega de Canción de hielo y fuego.