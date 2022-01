Así salvó The Walking Dead: World Beyond las películas de Rick Grimes

Así salvó The Walking Dead: World Beyond las películas Rick Grimes

MADRID, 30 Ene.

Los fans llevan años esperando las películas de The Walking Dead de Rick Grimes (Andrew Lincoln), que contarán qué ocurrió con el personaje tras ser rescatado por un helicóptero. Aunque aún no se conocen detalles ni la fecha de estreno, el spin-off World Beyond ha preparado el terreno para los filmes, haciendo su trama mucho más seductora e interesante para los fans.

El último episodio de TWD: World Beyond incluía una escena poscréditos que sugería que el virus zombie había sido creado por el hombre, un accidente derivado de experimentos de científicos en un laboratorio de Francia. Aunque intentaron solucionarlo, los responsables de estos experimentos volvieron a equivocarse creando una variante que hace que los zombies sean más rápidos.

La secuencia de World Beyond también sugiere que un grupo de estos científicos estaban en Estados Unidos cuando el apocalipsis estalló, quienes podrían tener algo que ver con Rick en las películas.

Además, la serie giró en torno a la CRM, una comunidad altamente organizada y armada que se ha presentado como la mayor amenaza de la franquicia. La ficción también desveló la existencia de Beale, uno de los jefes de la organización que todavía no ha aparecido. Esto parece sugerir que su aspecto se revelará en las películas y posiblemente sea el gran villano contra el que luchará Rick.

The Walking Dead se estrenó en 2010 y en las últimas temporadas su audiencia ha descendido notablemente. De esta manera, World Beyond ha cambiado la fórmula de la producción original, preparando una posible trama que incluirá zombies más rápidos y aún más mortales y un nuevo gran enemigo de cara al regreso de Rick Grimes. Hasta que se conozcan más detalles sobre los largometrajes, los fans podrán seguir disfrutando de la 11.ª y última temporada de The Walking Dead, que estrenará su segunda parte en Fox el 20 de febrero.