Teaser de la temporada 11 Parte 2 de The Walking Dead: "Pase lo que pase, acabaremos juntos"

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

El próximo 20 de febrero llegarán los nuevos capítulos de The Walking Dead. La ficción zombie ha lanzado otro adelanto de la segunda parte de la temporada 11, que supondrá el final de la producción.

"No importa a lo que nos enfrentemos o a quién hayamos perdido. Pase lo que pase, acabaremos juntos", se escucha en el clip mientras aparecen imágenes de los protagonistas. "Cada momento ha llevado a esto. No hay vuelta atrás", se puede leer en el vídeo.

AMC también ha lanzado algunas imágenes de los episodios. En una de ellas se ve a Connie, quien parece que podría estar trabajando como periodista en la Commonwealth. Por su parte, Magna estará trabajando como camarera.

Connie's back! Don't miss her on the return of #TWD on February 20th or stream it one week early with @AMCPlus on February 13th. pic.twitter.com/kjlBxyc6DZ