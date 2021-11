The Walking Dead: World Beyond da pistas sobre la trama de las películas de Rick Grimes

MADRID, 22 Nov. (CulturaOcio) -

Andrew Lincoln dejó The Walking Dead en la temporada 9, pero AMC anunció una trilogía de películas centradas en su personaje, Rick Grimes. Prácticamente no se ha revelado nada sobre la trama de las cintas, pero ahora el spin-off The Walking Dead: World Beyond ha arrojado algo de luz al respecto.

The Walking Dead: World Beyond se ha centrado en la CRM, comunidad que está detrás del helicóptero que rescató a Rick en la temporada 9. En el episodio 2x08 el doctor Leo Bennett y su familia escapan de las instalaciones de la CRM junto con los científicos de la organización y todos sus datos. Según Jadis, quien ha sido ascendido a suboficial, las acciones de los Bennett no son simplemente un intento de fuga, sino una rebelión.

Todo apunta a que esta rebelión podría ser el evento que trajera de vuelta a Rick, quien probablemente ejercería como líder del grupo contra la CRM. La historia completa de World Beyond podría estar sentando las bases para una rebelión dentro de la CRM que daría el salto a la trilogía.

El spin-off ya ha dado algunas pistas que hacen pensar que Rick no está de parte de la CRM. En el episodio 2x07 Jadis mata a la doctora Belshaw, algo que Rick no aprobaría. De esta manera, todo apunta a que Rick y Jadis no están en el mismo bando, pese a que se fueron juntos en el mismo helicóptero y Jadis le salvó la vida.

Las películas se anunciaron en 2018, pero por el momento no hay fecha de estreno. "Ojalá lo supiera y desearía poder decir cuándo llegarán. He leído muchos borradores de los guiones en los últimos meses. Realmente se están asegurando de hacerlo bien", declaró Greg Nicotero, especialista en efectos especiales, en la Comic-Con al respecto.