Así conectará el final de The Walking Dead: World Beyond con las películas de Rick Grimes

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de The Walking Dead: World Beyond llegará a AMC en octubre. La última entrega de la serie conectará con la trilogía de películas de Rick Grimes, tal como ha revelado el jefe de contenido Scott Gimple.

"La temporada 2 dará pistas de lo que sucedió con ese fatídico viaje en helicóptero", declaró Gimple a ComicBook.com. Como recordarán los fans, Rick fue rescatado por un helicóptero gracias a la intervención de Jadis. En los más de seis años que pasaron desde el rescate, ella ha encontrado "nuevos aliados y alianzas".

Tal como revela Gimple, Jadis se unirá con la teniente coronel Elizabeth Kublek y será "una gran parte de la conexión de la CRM y la mitología de los Tres Círculos que se ve en las tres series: The Walking Dead, Fear the Walking Dead y World Beyond".

La última entrega de World Beyond tiene lugar varios años después de los eventos de la primera película de The Walking Dead, que "explorará la historia de a dónde fue Rick y lo que afrontará en un nuevo rincón del apocalipsis zombie".

Lo que sucede después de ese vuelo en helicóptero sigue siendo un misterio. Todo apunta a que Rick es un prisionero de la CRM, que obliga a algunos de sus miembros más válidos a cumplir misiones. Otros, como el doctor Leo Bennett (Joe Holt), son reclutados para desarrollar una cura para el virus zombie. Sin embargo, un breve teaser lanzado en 2019 sí reveló que el primer destino de Rick y Jadis fue Philadelphia.

La temporada 2 de TWD: World Beyond llega a AMC España el 4 de octubre.