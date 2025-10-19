La showrunner de Gen V explica el loco giro del villano: "Nos preocupaba que todos lo adivinaran"

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

El séptimo episodio de la segunda temporada de Gen V, que ya está disponible en Prime Video, ha revelado la oscura verdad detrás del poderoso y misterioso Cipher, rector de la Universidad de Godolkin. Aunque el giro no sucede hasta el penúltimo capítulo, Michele Fazekas, showrunner de la serie, ha explicado que el spin-off de The Boys incluye pistas al respecto a lo largo de todo el proyecto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El 2x07 de Gen V muestra que Cipher es en realidad Doug Brightbill, un hombre corriente controlado psíquicamente por Thomas Godolkin, el fundador de la universidad, que permanecía vivo, gravemente herido e incapacitado desde el incendio de Elmira. Desde ese cuerpo devastado y oculto, Godolkin manejaba a distancia a Doug y, a través de él, operaba a su merced.

"Fuimos dejando pequeñas pistas que, si miras atrás, podrás ver. ¿Por qué este tipo bebe batidos asquerosos con pollo y esas cosas? Es porque no saborea nada. No le importa este cuerpo, solo intenta mantenerlo en marcha para llegar a su objetivo final", desvela la showrunner en una entrevista con Entertainment Weekly, donde explica que el desapego físico de Cipher, su indiferencia ante el dolor o el poco cuidado del decano adelantaban la gran revelación.

Fazekas añade que no estaban seguros de si el giro iba a ser previsible o no: "Nos preocupaba que todo el mundo lo fuera a adivinar. Creo que algunos lo harían. No sé si es deducible que en realidad son la misma persona, que este hombre es solo un tipo cualquiera y básicamente un cuerpo que [Godolkin] ha tomado" .

Cipher se perfilaba hasta ahora como el gran antagonista de la temporada 2 de Gen V. Sin embargo, solo era una marioneta en manos de Godolkin, quien, ahora libre y totalmente desatado en su crueldad, busca eliminar a aquellos super más débiles para que prevalezcan los poderosos. Y comienza su objetivo obligando a ahogarse en el campus al chico semidesnudo objeto de las novatadas, dejando en el aire una sensación de ataque inminente.

Para averiguar si Godolkin cumple su meta o Marie y compañía logran plantarle cara hay que esperar al miércoles 22 de octubre de 2025, fecha en la que se estrena en Prime Video el episodio final de la segunda temporada de Gen V.