Así lidia la temporada 2 de Gen V con la muerte Chance Perdomo: ¿Qué pasó con Andre Anderson?

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Prime Video ha estrenado los tres primeros episodios de la segunda temporada de Gen V, el spin-off de The Boys. Una nueva entrega que está marcada por la muerte a los 27 años de Chance Perdomo, que interpretó a Andre en la primera temporada y falleció antes del rodaje de la segunda.

Esta tragedia es, tal y como reconocieron los propios actores, "el motor dramático" de los nuevos capítulos, pues los responsables de la ficción optaron por no sustituir al actor, sino por reescribir el argumento para honrarlo a través de Andre y de su relación con el resto de los personajes.

((ALERTA: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La serie, que abre el primer capítulo de su segunda temporada con una dedicatoria a Perdomo, sitúa la revelación del fallecimiento de Andre en el regreso de Jordan y Emma a Godolkin tras su encierro en Elmira, donde también estaba su compañero.

En esta secuencia, Cate recibe a Jordan y Emma extrañada ante la ausencia de Andre y, a partir de ahí, el primer relato, aunque fragmentado, de lo sucedido: "¿Dónde está André?", pregunta Cate cuando los protagonistas bajan de la furgoneta que los trae de vuelta a la universidad. "Cómo si no lo supieras, joder", le contesta Emma. Confusa, Dunlap hace uso de sus poderes telepáticos, lee la mente de Jordan y escucha el instante de la muerte de Andre: ráfagas de energía, asociadas a los poderes magnéticos de Andre, y gritos de sus amigos pidiéndole que pare.

Pero no es hasta el cierre del capítulo cuando, a través del testimonio directo de Jordan a Marie ,el espectador obtiene los detalles de la muerte de Andre: "Cuando escapaste, Andre dijo que eras la prueba de que se podía escapar. Encontró una tubería de mantenimiento metálica, pero no quería irse solo. Espero a que todos tuviéramos la oportunidad, pero, cuando nos llevó, alguien había empedrado la tubería con ladrillos y él no pudo abrirla. Así que intentó abrir una gran puerta de acero, pero no se movía. Sus poderes no eran tan fuertes, le supliqué que parase, pero siguió intentándolo. Y le dio un derrame cerebral, cayó y murió".

El segundo episodio añade una capa más de misterio mediante el nuevo decano, Cipher, personaje encarnado por Hamish Linklater a quien varios estudiantes reconocen como uno de los doctores presentes en Elmira.

En su despacho, Cipher destapa que Andre y su padre, Polarity, comparten una condición neurológica que se agrava con el uso continuado de sus habilidades: temblores, migrañas y un deterioro que eleva el riesgo cada vez que empujan sus poderes. Según el decano, Andre era consciente de las terribles consecuencias que podría tener forzar sus habillidades cuando trató de abrir la puerta de acero. Un dato que subraya la condición de Andre como héroe al estar dispuesto a arriesgarlo todo por sus amigos.

Gen V también desvela que adoptará el duelo auténtico como eje dramático y hará de una ausencia en la realidad una presencia constante dentro de la historia. En palabras de la showrunner Michele Fazekas, la temporada está construida para que "Chance exista a lo largo de toda la temporada" a través del peso emocional que deja Andre, declaraciones que se manifiestan en la reacción de cada personaje en los primeros episodios.

"Le decía a Andre que era de acero, pero era de carne y hueso. Carne de mi carne, y yo fui quien lo metió en la maquinaria Vought", señala Polarity. verbalizando su culpa y responsabilidad, mientras que Emma canaliza la pérdida como promesa de resistencia: "Puede que no conociera a Andre desde hace tanto tiempo, pero sé que no se habría rendido". Jordan proyecta la rabia sobre Marie; y Sam, incapaz de gestionar el impacto, pide a Cate que manipule su mente para sobrellevar la muerte.

LA MUERTE DE ANDRÉ YA ES PÚBLICA

Al final del tercer capítulo, el último que ha visto la luz hasta ahora de la nueva temporada, Jordan toma la palabra como líder del ránking de los supers más populares. Y aunque comienza con el discurso oficial con motivo de la celebración del Día de Thomas Godolkin, pronto no soporta la mentira y se sincera ante la multitud.

"André Anderson está muerto. Murió en prisión y de estar hoy aquí, habría querido que hablara con sinceridad", dice Jordan que revela que "sus poderes lo mataron y no quieren que la gente lo sepa". "Vought no quiere que lo sepais, pero yo quiero que sepáis que André murió siendo un héroe que intentó liberarnos", proclama para después confesar también que fue ella quien atacó a Cate y no unos seguidores de Starlight que fueron "chivos expiatorios" ejecutados por Vought.

Tras el estreno simultáneo de los tres primeros capítulos, el resto de las ocho que componen la temporada 2 llegan a Prime Video de forma semanal hasta el 22 de octubre.