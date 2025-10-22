Gen V: El creador de The Boys adelanta el "fascinante' futuro de la franquicia tras la temporada final

MADRID, 22 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque están en desarrollo spin-offs como Vought: Rising y The Boys: México, además de las emitidas dos entregas de Gen V, la quinta y última temporada de The Boys cerrará la historia principal del macabra universo superheróico de Prime Video. No obstante, el creador de la franquicia, Eric Kripke, ha revelado que existen planes para abordar el universo The Boys tal y como queda tras los acontecimientos del final de la serie madre.

"Mientras haya una historia interesante que contar y nuevas facetas que revelar, estoy dentro. Sin destripar nada, creo que el universo posterior a la temporada 5 de The Boys es tan fascinante que hay mucho por explorar", explica Kripke en una entrevista con The Wrap, donde añade que la conclusión del proyecto principal de la saga resulta en una realidad que "es mucho más como el salvaje oeste en el sentido de que, literalmente, puede pasar de todo": "Sería un placer poner a los chicos de Gen V en medio de eso".

Kripke admite que para materializar su deseo y "justificar la tercera temporada de Gen V necesitamos suficientes espectadores que vean la temporada 2", cuyo último episodio llega a Prime Video el miércoles 22 de octubre: "Ahora mismo es cuando más atención se presta a las cifras, así que no lo veáis dentro de un año, abrid Prime Video y vedla ahora. Si suficiente gente la ve, tendremos tercera temporada. Tenemos un plan para Gen V 3 y nos entusiasma".

Respecto a Vought: Rising, precuela en producción ambientada a mitad del siglo XX durante los orígenes corporativos de Vought y con el regreso de Jensen Ackles como Soldier Boy y Aya Cash como Stormfront, el creador de The Boys apunta que tienen ideas para una continuación, pero que también depende del público: "Tenemos planes para una segunda temporada. Han sido de lo más comprensivos y nos están dando la oportunidad, pero esto es un negocio y también tenemos que responder. Así que, con suerte, la audiencia responderá".

En cuanto a The Boys: México, Kripke señaló que todavía están trabajando en el episodio piloto, pero que la intención es respetar el ADN satírico y violento de la franquicia a la vez que se apuesta por un tono propio con anclaje cultural. Diego Luna y Gael García Bernal ejercen de productores ejecutivos, mientras que el guionista Gareth Dunnet-Alcocer (Blue Beetle) se encarga de la historia.

En The Boys 5, Eric Kripke continúa como showrunner y regresan las principales caras del reparto, entre ellas Karl Urban, Antony Starr y Jack Quaid, para una conclusión de la historia iniciada en 2019. Ambientada seis meses después del final de la segunda temporada de Gen V, la serie llegará a Prime Video en 2026. Por el momento, se desconoce el día de estreno.