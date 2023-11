Final de Loki temporada 2: ¿Qué es Yggdrasil, el árbol de Marvel, y cómo funciona en el UCM?

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

Con su sexto episodio, la segunda temporada de Loki ha llegado a su fin. El proyecto de Marvel Studios para Disney+ es uno de los mejor valorados por los espectadores y ha ofrecido un potente desenlace para toda la problemática multiversal del Dios del Engaño. Durante el capítulo, además, ha aparecido una sorprendente nueva conexión con la mitología nórdica que redefine para siempre no solo al personaje de Tom Hiddleston, sino todo el UCM.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En los compases finales del episodio, Loki comprende que su glorioso propósito no es otro que convertirse en el salvador del multiverso, en el conocido en los cómics como Dios de las Historias. "Sé lo que quiero. Sé qué clase de Dios debo ser para vosotros. Para todos nosotros", les dice a Mobious, Sylvie y el resto de sus amigos, despidiéndose de ellos y encaminándose hacia su destino.

Al hacerlo, desvela su nueva forma de deidad, con un nuevo traje de tonos verdes y cuernos incluidos, y destruye el Telar Temporal. Para evitar que todas las ramificaciones del multiverso mueran, las agarra una a una con la mano y con sus poderes les insufla vida, manteniéndolas en funcionamiento y expandiéndose. Por último, se sienta en su trono en el centro del tiempo para permanecer allí toda la eternidad velando por las infinitas realidades y asegurándose de que puedan coexistir.

Es entonces cuando la cámara se aleja del protagonista de la serie y desvela que todo el tiempo, todas las líneas multiversales que Loki está salvando con su sacrificio, tienen forma de árbol. Se trata de una clara referencia a la figura conocida como Yggdrasil, el Árbol de la Vida o Árbol de los Mundos según la tradición nórdica.

La leyenda dice que las raíces y ramas del Yggdrasil mantiene unidas los nueve mundos: Helheim, Niflheim, Svartalfheim, Muspelheim, Jötunheim, Midgard, Alfheim, Vanaheim y Asgard. Marvel Studios se ha servido de esta mitología para adaptarla a su narrativa. Ahora, el Árbol de la Vida lo que mantiene unidas no son nueve, sino infinitas realidades que conforman el multiverso.

YGGDRASIL EN EL UCM

En realidad, esta no es la primera vez que el Yggdrasil aparece en el UCM. Ya en la primera película de Thor, estrenada en el año 2011, el Dios del Trueno le explica a Jane Foster que este árbol es lo que une los nueve reinos. Por aquel entonces se trató de un enfoque muy similar al de la mitología, aunque esos "reinos" no eran más que planetas.

Otras dos referencias visuales del Yggdrasil aparecen también en Capitán América: El primer vengador y en Thor: El mundo oscuro. Sin embargo, el sexto episodio de Loki ha redefinido por completo la manera de entenderlo. Ahora, el Árbol de la Vida de Marvel es en realidad la poderosa estructura que une todo el multiverso, con Loki en su centro. Una poética relectura que culmina el arco de redención del personaje.