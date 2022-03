Así ha cambiado el final de la temporada 6 de Peaky Blinders

MADRID, 30 Mar. (CulturaOcio) -

Los fans de Peaky Blinders podrán ver el final de la serie este año, pero el desenlace que llegará a la pequeña pantalla no es el que Steven Knight imaginó en un principio. El showrunner de la ficción ha explicado por qué ha cambiado el final, algo que tiene que ver con la línea temporal de la historia.

Tal como señala Slash Film, Knight en un principio iba a terminar la historia de Tommy Shelby y su banda en la Segunda Guerra Mundial. Concretamente el guionista y creador de la ficción aseguró que quería terminar la serie con las sirenas de ataque aéreo sonando y anunciando el inicio de la guerra en Birmingham. Sin embargo, para que la temporada final preparara el terreno de cara a la película, tuvo que cambiar sus planes.

"La serie siempre mostró Gran Bretaña entre guerras: cómo la lección de una guerra no se aprendió y se repitió. También es el fin del imperio: entramos en la Segunda Guerra Mundial y, al final de la guerra, realmente no hay imperio. Pero yo he revisado el alcance de eso. Ahora indagaremos más allá de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que esa energía que el mundo ha puesto en esto siga funcionando, y quiero ver cómo puede seguir más allá", declaró a Empire.

Recientemente Knight concedió una entrevista a Metro y reveló más detalles sobre la cinta de Peaky Blinders. "Sé exactamente lo que va a pasar, sé cuál es la historia y estoy escribiendo en este momento. Es una historia muy específica, que está basada en una historia real de la Segunda Guerra Mundial y será contada a la manera de Peaky Blinders", señaló.

La sexta y última temporada de Peaky Blinders encara ya su recta final en la BBC, donde se emite para el público británico. El resto de países tendrán que esperar para su lanzamiento en Netflix, donde estará disponible el 10 de junio.