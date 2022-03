Peaky Blinders ya ha revelado la devastadora verdad tras la maldición gitana de Tommy Shelby

MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -

En la sexta temporada de Peaky Blinders Tommy Shelby (Cillian Murphy) se prepara para un gran trabajo final antes de retirarse. El protagonista no lo tendrá fácil, ya que él y su hija Ruby (Orla McDonagh) han sido víctimas de una maldición gitana de devastadoras consecuencias.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el episodio 6x03 de Peaky Blinders Esme Shelby-Lee (Aimee-Ffion Edwards) le cuenta a Tommy Shelby la historia detrás de la maldición gitana contra él y su hija, pero Esme no dice la verdad. Aunque lo niega, ella ha tenido un papel muy importante en lo ocurrido.

Tommy, desesperado por levantar la maldición gitana contra Ruby, encuentra a Esme en una comunidad montañosa aislada. Inicialmente reacia, Esme lleva a Tommy a un cementerio, donde le explica que la maldición sobre Ruby fue causada por el mismo zafiro que mató a Grace (Annabelle Wallis). Tommy le dio el zafiro a Bethany Barwell, quien se lo llevó a su hermana Evadne, quien a su vez se lo puso alrededor del cuello a su hija Connie, que murió al día siguiente con solo siete años. Según Esme, fue Evadne quien maldijo a Tommy para que perdiera a su hija cuando cumpliera siete años. Tommy quiere pagar a Esme y Evadne para que levanten la maldición, pero cuando vuelve con Lizzie (Natasha O'Keeffe) recibe la devastadora noticia: Ruby ha muerto.

Pero Esme no ha dicho toda la verdad, tal como demuestra la desgarradora escena en la que Esme encuentra a su marido John (Joe Cole) muerto en la morgue y confronta a Tommy y Arthur (Paul Anderson) al respecto. Cuando entra en la habitación grita 'estás maldito y te maldigo de nuevo'. Luego exige que la dejen sola con su difunto esposo y, cuando los hermanos se van, les dice 'no habrá paz para ninguno de los dos, nunca'. Esme tenía razón, y las cosas no han sido fáciles para Tommy y Arthur desde la muerte de John. Cada intento de recuperarse ha fallado, Tommy ha seguido perdiendo a seres queridos como Polly y Ruby incluidos y, lo que es más preocupante, sus visiones han vuelto junto con una misteriosa enfermedad.

La revelación de la muerte de Connie y el zafiro, en este caso, no es más que otra consecuencia de la maldición de Esme. Según ella, no ha podido encontrar a Evadne y el zafiro se ha perdido en un río, haciendo casi imposible levantar la maldición. Desde su intento de suicidio en el primer episodio de la temporada 6, Tommy es cada vez más consciente de que no puede librarse de la maldición. Mientras su poder político aumenta, su salud mental y física disminuyen y todo apunta a que Tommy podría morir antes de poder escapar de su maldición.

Además, en el episodio 6x03 Esme confirma que ha tenido algo que ver cuando le dice a Tommy "mi propia maldición también está en alguna parte", dejando caer que Shelby ha sido víctima de más de una maldición. Tras la muerte de Ruby, queda por ver cómo reacciona Tommy, si vuelve a sus problemas con el alcohol y su vida toma un camino aún más oscuro y caótico.