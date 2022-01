Steven Knight revela novedades del final de Peaky Blinders y su temporada 6

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Peaky Blinders volverá en 2022 con su sexta y última temporada. Será la última entrega de la serie, pero el creador Steven Knight continuará la historia con un filme que pondrá fin a la historia de los Shelby. Apenas se conocen detalles sobre la película, pero Knight ha adelantado que la línea temporal del filme irá más allá de la Segunda Guerra Mundial.

"La serie siempre mostró Gran Bretaña entre guerras: cómo la lección de una guerra no se aprendió y se repitió", dijo Knight en una entrevista con Empire en al que reveló cuáles son sus intenciones al ampliar la historia más allá del marco temporal que él mismo había establecido para la serie.

"También es el fin del imperio: entramos en la Segunda Guerra Mundial y, al final de la guerra, realmente no hay imperio. Pero yo he revisado el alcance de eso. Ahora indagaremos más allá de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que esa energía que el mundo ha puesto en esto siga funcionando, y quiero ver cómo puede progresar más allá", explicó el autor, que aseguró que la temporada 6 será "el final del principio".

Si bien Knight siempre ha tenido una idea clara del final de la historia, no se cierra a los cambios. "No sé qué va a pasar hasta que me pongo a escribir. La forma en que tiendo a trabajar es sin planificar, y creo que si planificara, no sería capaz de hacerlo. Simplemente me siento frente al teclado", declaró. Aún no hay fecha de estreno para el largometraje, aunque Knight reveló anteriormente que la producción comenzará en 2023.

"Creo que va a ser muy intenso. La palabra que usamos es gótico. Sí, va a ser fuerte", adelantó Cillian Murphy sobre la temporada 6 en una entrevista con Rolling Stone.