¿Aparece Mefisto En El Final De Agatha Quién Si No? - MARVEL

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

En el episodio 3 de Agatha, ¿quién si no?, Jennifer Kale, la bruja a la que da vida Sasheer Zamata, mencionó a Mefisto. Esta referencia al diablo de Marvel disparó las alertas de los fans, que esperaban que al fin el poderoso personaje apareciera en la serie. Y ahora que la ficción ha llegado a su fin... se ha despejado por fin esta incógnita.

El verdadero villano de Agatha, ¿quién si no? podría ser considerado como Agatha, la Muerte (Río Vidal) o incluso Billy. Pero más allá de las múltiples lecturas en todo caso lo que está claro es que no se trata de Mefisto, quien finalmente no aparece en la ficción. La serie ya tenía muchos personajes e ideas nuevas, incluyendo a Wiccan/Billy Maximoff, que a buen seguro formará tarde o temprano parte del equipo de los Jóvenes Vengadores, o incluso la bruja Jennifer Kale, quien probablemente tendrá un papel más importante en Midnight Sons.

En su desenlace la serie dio algunas pistas sobre el futuro de Billy y Agatha, abriendo un nuevo lado sobrenatural en el Universo Cinematográfico Marvel. Y aunque la ausencia del diablo, cuya llegada ya se esperaba en Wandavision dado su estrecho vínculo con Bruja Escarlata y la creación de sus hijos en los cómics de Marvel, haya sido un jarro de agua fría para muchos fans, lo cierto no habría aportado mucho a la trama, ya que no era necesario para crear suspense o misterio.

Otra razón por la que Mefisto no apareció es que se rumorea que tendrá un papel en Ironheart. Esta serie seguirá a Riri Williams, quien usará nueva tecnología para luchar contra la magia antigua. También se ha confirmado que The Hood, un villano estrechamente relacionado con Mefisto, aparecerá en la serie. Según los rumores, Mefisto será interpretado por Sacha Baron Cohen.

Originalmente se suponía que Ironheart se lanzaría antes que Agatha, ¿quién si no?, pero los planes cambiaron debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Esto significa que Mefisto podría haber sido parte de Agatha, ¿quién si no?, pero como ahora aparecerá en Ironheart, es probable que esos planes hayan cambiado.

Parece que en algún punto hubo planes de que Mefisto apareciera en Agatha, ¿quién si no?, a juzgar por los comentarios de Jac Schaeffer en una entrevista con Entertainment Weekly. "En estas series, muy a menudo hay algo que es a la vez una broma, un guiño y una confirmación, y que en realidad tiene algo legítimo detrás. Como todos sabemos, Mefisto es un personaje muy involucrado en la historia de Agatha. Quiero decir, la gente tiene que fijarse, pero siempre jugamos con la audiencia de esa manera", declaró.