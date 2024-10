Agatha 1x07 confirma que Rio Vidal es la Muerte (Lady Death)

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

Con el estreno de su séptimo episodio, Agatha, ¿quién si no? ha dejado todo listo para su desenlace, que tendrá lugar dentro de una semana, con la llegada de los dos últimos capítulos de la serie. Y es que la entrega ha resuelto al fin una gran incógnita al confirmar de una vez por todas la verdadera identidad de Rio Vidal, el personaje de Aubrey Plaza, si bien muchos fans ya la habían deducido y algunas filtraciones la habían adelantado semanas atrás.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como ocurrió con el personaje de Joe Locke, el "adolescente", que resultaba no ser otro que William Kaplan/Billy Maximoff, la revelación de que Rio Vidal es en realidad la mismísima Muerte no ha pillado precisamente por sorpresa a la mayoría. Y es que, aparte de las pistas que la propia ficción fue sembrando a lo largo de los capítulos, los fans relacionaron al personaje de Plaza con la encarnación de la parca debido a la filtración del 'merchandising' original, unos Funko Pops que ya identificaban la figura de Rio con la Muerte.

En todo caso, ha sido en el séptimo episodio de Agatha, ¿quién si no?, oportunamente titulado 'La muerte me guiará', que por fin se ha llamado al personaje de Plaza por su nombre. "Rio es la Muerte, la primera bruja verde", declara Lilia Calderu al superar su prueba. "¿Qué queréis que diga? Me van las malotas", expone Agatha, cuando le piden que confirme si es cierto.

Y es que el capítulo, centrado en Lilia, culmina cuando esta acepta su destino, del que nadie puede huir. "Al final, todos los caminos llevan a mí", declara Rio después de que la bruja al fin una todas las piezas del rompecabezas, recordando las señales que habían estado ahí desde el principio. Desde Rio emergiendo de la tierra, hasta el tablero de ouija señalado que la muerte estaba en esa habitación y su risa maníaca, pasando por su no tan enigmático comentario de que obtendría sus cadáveres, todo apuntaba a quién era en realidad.

Otras pistas que habían indicado la verdadera identidad de Rio eran el hecho de que no pudiese matar al personaje de Kathryn Hahn a pesar de desearlo y su confesión de que había dañado a alguien querido por hacer su trabajo (presumiblemente, a Agatha al arrebatarle a su hijo, Nicholas Scratch), así como la súplica de Agatha cuando Billy resultó herido, momento en que simplemente le dijo "no", aterrada de que pudiera llevárselo.

Así, con Agatha, ¿quién si no?, la Casa de las Ideas ha presentado en el UCM a un gran personaje de los cómics que por el momento había sido ignorado, a pesar de que en las grapas era la razón por la que Thanos buscaba las gemas del infinito... ya que el Titán Loco quería cortejar a la mismísima Muerte. Puesto que la Muerte no apareció en la Saga del Infinito, queda por ver cuál será el papel que desempeñe en futuros proyectos, pero es de esperar que trascienda los eventos de la ficción de Disney+.