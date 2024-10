Agatha, ¿quién si no? rescata uno de los personajes más polémicos de Marvel

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Como secuela y spin-off de WandaVision, Agatha, ¿quién si no? está íntimamente conectada con la ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Ambientada tres años después de los sucesos de de la original, la serie centrada en el personaje de Kathryn Hahn ha recuperado en su sexto capítulo a uno de los personajes más polémicos, y también geniales, del Universo Marvel que ha provocado sentimientos encontrados en muchos fans.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado 'Un guía espiritual', el capitulo cuenta con un extenso flashback explora el pasado del personaje de Joe Locke. Así, se descubre que el chaval adolescente era William Kaplan, un joven normal de Eastview que vivía felizmente con su familia hasta sufrir un terrible accidente de tráfico justo en el momento en que Wanda deshacía el conjuro de Westview. Así, el espíritu de uno de los mellizos de la Bruja Escarlata, condenado a desaparecer con el hechizo, se aferra al cuerpo sin vida de William, con lo que este pasa a ser Billy Maximoff.

Si bien William/Billy no recuerda nada de su pasado sí es consciente de haber muerto en el accidente y volver siendo otra persona. Buscando respuestas, el joven investiga todo lo referente a la anomalía de Westview, llegando a la conclusión de que se trataba de un conjuro y contactando por Internet con un hombre que asegura haber vivido allí.

El hombre con el que se cita Billy resulta no ser otro que Ralph Bohner, que al presentarse enseguida se corrige y pide que le llamen Randall. Al escuchar que el hombre piensa obsesivamente que no le pregunten por Agatha Harkness y Billy, que desde el accidente puede leer la mente de todos, hace precisamente eso. "Una bruja chunguísima y más vieja que la tos", exclama en respuesta Randall, antes de rociarse con un repelente de brujas.

"Agatha me robó mi vida. Me llamaba 'maridito', pero era su esclavo. Me quitó mi casa, destruyó por completo su valor de mercado y me obligó a hacer cosas horribles como tener secuestrada a una señora en el desván", explica el personaje de Evan Peters que, efectivamente en WandaVision jugaba el papel de esposo de Agatha... hasta que esta lo envió a ganarse la confianza de Wanda fingiendo ser su hermano, Pietro Maximoff.

"Fui mal ejemplo para los hijos de Wanda y Visión... y envenené a un perro", se lamenta Randall, que demuestra acordarse a la perfección de Billy y Tommy, los poderes de cada uno e incluso tener su propia teoría sobre lo que les ocurrió cuando se desvaneció el hechizo.

La excéntrica aparición del personaje de Peters como un desquiciado Randall no hace sino confirmar lo que WandaVision ya daba a entender... que aquel Quicksilver era solo un engaño de Agatha y no una variante real de Pietro. Y es que la inclusión de Peters como el veloz Vengador supuso todo un revuelo en su momento, ya que el actor había dado vida a una versión de ese mutante en las películas de X-Men de Fox, por lo que su presencia parecía jugar ya con el concepto de Multiverso.

En todo caso, el verdadero Quicksilver del UCM murió en Vengadores: La era de Ultrón, donde era interpretado por Aaron Taylor-Johnson. Está por ver si Pietro vuelve a aparecer en la franquicia y si lo hará con el rostro de Johnson o el de Peters, pero de momento Agatha, ¿quién si no? parece indicar que Randall es simplemente Randall.