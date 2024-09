MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

El tercer episodio de Agatha, ¿quién si no? ya ha aterrizado en Disney+. Y entre los grandes sucesos de la nueva entrega de la ficción protagonizada por Kathryn Hahn un pequeño detalle de enorme importancia ha causado furor entre los fans. Y es que se trata de lo que muchos llevaban esperando desde WandaVision: la confirmación de que Mefisto existe dentro del Universo Cinematográfico Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Las anteriores entregas de Agatha, ¿quién si no? ya habían incluido una sutil referencia al señor del inframundo con la mención de un corazón negro, símbolo que podría estar aludiendo a su vástago en las grapas, Blackheart.

Y es que no solo Rio Vidal decía en el primer episodio tener un corazón negro que late por la hechicera, sino que además, en el segundo capítulo, este signo aparece dibujado cuando Agatha está discutiendo los miembros que formarán parte de su aquelarre. No obstante, el tercer episodio de la ficción ha ido un paso más allá para dejar clara la existencia del demonio marvelita, nombrándolo directamente.

"Ten cuidado con Agatha", le advierte la bruja Jennifer Kale al personaje de Joe Locke, conocido por el momento simplemente como el "adolescente". "¿Sabías que cambió a su hijo por el libro de los condenados?", añade. El joven, que parece dispuesto a confiar en Agatha a pesar de los rumores, no da crédito a lo que oye.

"Ya, no, probablemente no, pero es lo que se rumorea. Nadie sabe qué le ocurrió en realidad. Unos dicen que podría estar muerto, otros dicen que podría ser un demonio o un agente de Mefisto. Pero... en fin, supongo que es normal si Agatha Harkness es tu madre, ¿no?", prosigue Jennifer, mencionando así por primera vez en el UCM al señor de las tinieblas.

Como solía decir Agnes, la identidad falsa que había adoptado Agatha en WandaVision, cuando la aparición de Mefisto se daba por segura por muchos fans dada su vincluación con Wanda en los cómics, "el Diablo está en los detalles". Y así, una breve conversación le ha bastado a Marvel para confirmar la existencia del personaje en su universo cinematográfico, dando pie a que incluso pueda aparecer en carne y hueso en futuros proyectos.

Por otro lado, esa fugaz mención a Mefisto también revela un importante dato, que este tiene "agentes" y no sería de extrañar, que, una vez sacados a colación, resulten jugar un papel clave en la serie. Así, en Agatha, ¿quién si no?, ya termine apareciendo al fin el demonio marvelita o no, sería probable que alguno de los personajes resultase estar trabajando para él, quizá Rio Vidal, quizá el propio "adolescente" del que tan poco se sabe. En todo caso, habrá que esperar a los próximos capítulos para saber si la implicación de Mefisto en la serie va más allá de esta breve conversación.