La referencia a Mefisto en Agatha, ¿quién si no?

La referencia a Mefisto en Agatha, ¿quién si no? - MARVEL

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Los dos primeros episodios de Agatha, ¿quién si no?, han estado cargados de importantes revelaciones sobre la hechicera encarnada por Kathryn Hahn. Pero lo más sorprendente es que el spin-off de WandaVision ha incluido una sutil referencia a Mefisto que no ha pasado inadvertida a los fans más avezados.

La llegada del señor del inframundo, Mefisto, al UCM es algo con lo que los seguidores marvelitas llevan soñando desde hace mucho tiempo. Es más, hubo quienes barajaron la posibilidad de que apareciese en WandaVision, dada su relación con la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) en los cómics de Marvel.

Sin embargo, no fue así. Esto no ha evitado que la Casa de las Ideas haya incluido un pequeño y, casi imperceptible, guiño al señor del mal en los dos primeros episodios de Agatha, ¿quién si no?

Titulado Encontrad la senda, el 1x01 de la serie arranca con Agatha Harkness investigando un caso de drama familiar mientras intenta liberarse del hechizo de Wanda Maximoff, que la privó tanto de su identidad como de sus poderes. Pero la presencia de Rio Vidal (Aubrey Plaza) y un joven que responde al nombre del Adolescente (Joe Locke) la ayudan a recuperarlos y recordar quién es realmente.

Poco después se descubre que Vidal y Harkness comparten un complicado pasado. Tras un acalorado enfrentamiento, Agatha acusa a Rio de no tener corazón, pero esta le responde que sí lo tiene: "es negro y late por ti", añade la bruja verde.

La mención de esta frase podría carecer de significado más allá de ser una puya entre ambas brujas. No obstante, lo tiene. En el segundo capítulo, titulado El círculo abrirá la puerta al más allá, tiene lugar una escena donde Agatha discute abiertamente quiénes serán los cuatro miembros que formen su aquelarre.

BLACKHEART Y MEFISTO

Pero, mientras lo hace, se da cuenta de que está dibujando un corazón de color negro. Y, aunque inicialmente le resulta divertido, su rostro muestra signos de preocupación.

¿La razón? Este símbolo en concreto es una clara alusión a Mefisto o, mejor dicho, a su hijo en las grapas, Blackheart. Este personaje, creado por la guionista Anne Nocenti y el dibujante John Romita Jr., debutó en el número 270 de Daredevil, publicado en 1989.

Tobias Anderson, auténtico nombre del vástago de Mefisto, fue concebido por el señor de las tinieblas de Marvel mediante la energía del mal acumulado. Pronto se convirtió en una extraordinaria amenaza a tener en cuenta, al igual que su padre, atormentando a héroes como Daredevil o Spider-Man, aunque sin llegar a corromperlos.

Entre los excepcionales poderes sobrenaturales de Blackheart se encuentran la superfuerza, velocidad y agilidad. Sin embargo, al tratarse del anticristo, también posee la habilidad de controlar mentalmente a sus oponentes, teletransportarse a voluntad, como Kurt Wagner, A.K.A. Rondador Nocturno, cambiar de aspecto y tamaño, crear energía, entrar o salir a su antojo de distintas dimensiones.

Y, lo más importante, además de rivalizar con las diferentes encarnaciones del Motorista Fantasma, como Johnny Blaze, a diferencia de su progenitor, Blackheart puede coger, con o sin consentimiento, el alma de las personas. La posibilidad de que este engendro del mal se deje ver en Agatha, ¿quién si no?, es remota, aunque no descartable. Pero para descubrirlo habrá que seguir viendo la serie hasta su octavo y último episodio en Disney+.