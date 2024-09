La showrunner de Agatha explica la mención a Mefisto, el diablo de Marvel

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Con el tercer episodio de Agatha, ¿quién si no? Marvel ha confirmado al fin la existencia del demonio Mefisto en el UCM. El poderoso villano ha sido objeto de tanta especulación, sobre todo desde el estreno de WandaVision, que una simple mención al mismo ha causado furor entre los fans. Ahora, la showrunner de la ficción de Disney+, Jac Schaeffersat se ha pronunciado al respecto, afirmando que la alusión tiene "algo legítimo".

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Las teorías de los fans en sí mismas no adelantan la trama real que yo hago o que Marvel hace", aclaró Schaeffersat en declaraciones a TotalFilm en las que aseguró que, sin dejarse influenciar, sí que le preocupan los sentimientos del fandom. "Me gusta pensar en qué es lo que interesa a la gente. ¿Qué es lo que les emociona? ¿Y qué es lo que me emociona a mí?", añadió.

"En estas series, a menudo hay algo que es a la vez una broma y un guiño y que en realidad tiene algo importante por debajo", señaló por otro lado la showrunner en otra entrevista concedida a Entertainment Weekly. "Como todos sabemos, Mefisto es un personaje que está muy vinclulado a la trama de Agatha. Es decir, la gente tendrá que seguir atenta, pero siempre estamos jugando con el público en ese sentido", apuntó.

Aunque es el personaje de Sasheer Zamata el primero que pronuncia abiertamente el nombre del señor de las tinieblas en el UCM, cuando en el tercer episodio de la ficción advierte al "adolescente" que tenga cuidado con Agatha, ya que se rumorea que cambió a su hijo por el Darkhold y hay quien dice que el chico podría estar muerto o ser un "agente de Mefisto", la serie ya había incluido sutiles referencias al demonio marvelita, como el corazón negro que podría ser una alusión a su vástago en las grapas, Blackheart.

