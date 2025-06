Netflix confirma el personaje de Lady Gaga en la temporada 2 de Miércoles y lanza sus 6 primeros minutos

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Miércoles, la serie protagonizada por Jenna Ortega, fue uno de los títulos protagonistas de TUDUM, el evento en el que Netflix presentó sus novedades más potentes para los próximos meses. La plataforma lanzó los 6 primeros minutos de la nueva entrega y confirmó el personaje que en la serie encarnará Lady Gaga, que además subió al escenario para interpretar algunos de sus temas más emblemáticos.

En la segunda temporada de la serie sobre la niña de la Familia Addams, Lady Gaga interpretará a Rosaline Rotwood, una legendaria y enigmática profesora de la Academia Nevermore, que aparecerá como artista invitada en la segunda parte de la nueva temporada. Precisamente, la actuación de la artista en TUDUM fue uno de los momentos más destacados del evento.

Gaga ofreció un mini-concierto en el que interpretó Abracadabra, Zombieboy y Bloody Mary, esta última canción está asociada a la icónica escena de baile de la primera temporada de Miércoles, que se hizo tan viral en redes sociales. Y aunque ambas compartieron escenario, no bailaron juntas.

Lady Gaga - Zombieboy, Bloody Mary & Abracadabra #TUDUM 2025 FULL PERFORMANCE HQ #Netflix pic.twitter.com/MbTButfaRD — John Ortiz (@soyjohnortiz) June 1, 2025

Así, Ortega apareció pero en lugar de bailar, se sentó en una mesa y, manteniendo actitud característica del personaje observó la actuación con una sonrisa, negándose de manera humorística a realizar el baile mientras Lady Gaga y los bailarines ejecutaban los populares movimientos vistos en la serie.

Además de la rutilante presencia de Lady Gaga, Netflix estrenó los primeros seis minutos de la segunda temporada. El fragmento corresponde al episodio titulado Here We Woe Again y arranca con Miércoles Addams atada, amordazada y rodeada de muñecas en el sótano de un macabro asesino en serie.

El clip revela que, durante el verano, Miércoles ha perfeccionado sus habilidades psíquicas y se ha obsesionado con capturar a Chet, el asesino en serie conocido como el Descuartizador de Kansas City interpretado, tal y como se revelará minutos después, por Haley Joel Osment, el que fuera el niño de El sexto sentido.

Los seis minutos también incluyen un flashback que muestra a Miércoles, con solo seis años, traumatizando a sus compañeros de clase con detalles macabros. También se muestra una escena en el aeropuerto, donde el personaje de Ortega y Cosa enfrentan el control de seguridad con su característico humor negro, llevando consigo armas y objetos tremendos, pero siendo detenidos solo por llevar una loción que excede el límite permitido.

Tras esta secuencia de tintes cómicos, la narración regresa al sótano del descuartizador donde Miércoles sigue atada... y donde Cosa será clave para darle su merecido al asesino en serie.