En qué año encaja Agatha, ¿quién si no? en el timeline de Marvel

Dónde encaja Agatha, ¿quién si no? en el timeline de Marvel - MARVEL

Los dos primeros episodios de Agatha, ¿quién si no? han aterrizado en Disney+ hechizando por completo a los seguidores marvelitas. Pero... con el 'timeline' de Marvel cada vez más enrevesado con viajes en el tiempo y visitas a diferentes realidades, hay muchos que se hacen la misma pregunta: ¿Dónde encaja el spin-off de WandaVision protagonizado por Kathryn Hahn en la compleja cronología del UCM?

El final de WandaVision vio a la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) despojando de sus poderes a Agatha Harkness y condenándola a permanecer bajo la identidad que asumió como su fastidiosa vecina Agnes.

Agatha, ¿quién si no? sigue los pasos de la hechicera encarnada nuevamente por Hahn que, tras la muerte de Wanda Maximoff en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, está liberada del yugo mágico y deberá recorrer la senda de las brujas para recuperar sus habilidades mágicas.

Sin embargo, la cuestión que muchos se plantean es dónde encaja la serie en la Línea de Tiempo Sagrada de Marvel. Su primer episodio, titulado Encontrad la senda, contiene algunas pistas importantes al respecto.

De hecho, la serie confirma que tiene lugar tres años después de los eventos que se relataron en WandaVision, cuando Wanda, desesperada, hechizó a todo el pueblo de Westview para vivir allí la vida familiar perfecta que nunca tuvo con su amado Visión.

El dato llega en el tramo inicial del primer capítulo, cuando Agnes investiga la tarjeta de la biblioteca que encontró en el cadáver de una mujer que ha aparecido en el bosque y que todo indica que podría ser Wanda. Dottie (Emma Caulfield Ford), la bibliotecaria, le dice que Diálogo y Retórica: Historia conocida del Aprendizaje y el Debate, el libro registrado en ella fue sustraído hace tres años.

Posteriormente, Agnes descubrirá que la primera letra de cada palabra del título del libro en inglés (Dialogue And Rhetoric: Known History Of Learning & Debate) forman la palabra "Darkhold", lo que implica que la Bruja Escarlata tomó posesión del grimorio al mismo tiempo que encerraba a Agatha bajo la personalidad de Agnes.

AGATHA TIENE LUGAR EN EL AÑO 2026

Finalmente, las sospechas de Agatha se confirman: Wanda tuvo en su posesión el Darkhold y se lo llevó en octubre. Según la cronología oficial del MCU de Marvel, WandaVision se desarrolla tres semanas después de Vengadores: Endgame, por lo que tiene sentido que Wanda tome el Darkhold en octubre de 2023. Eso coincidiría con el hecho de que Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la posterior muerte de Wanda tienen lugar, según la conología oficial del UCM, a finales de 2024.

Así que, teniendo en cuenta que Agatha lleva tres años viviendo en Westview, ya que le pregunta a Herb, también conocido como John Collins (David Payton), cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad, y esa es la cantidad de tiempo que él cita, la nueva serie tiene lugar tres años después de WandaVision. Eso significaría que Agatha, ¿quién si no? se desarrolla a finales de 2026 o principios de 2027, unos dos años después de la muerte de Wanda en el filme de Sam Raimi.

Si la serie de Agatha tiene lugar en 2026, es decir, tres años después de WandaVision, como afirma John, entonces, por alguna razón, la hechicera púrpura ha estado allí durante dos años más allá de la muerte de la Bruja Escarlata en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Increíblemente, esa es la posibilidad más probable, ya que muchas de las producciones más recientes del MCU están ambientadas en ese mismo año: Ant-Man y la avispa: Quantumania, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Secret Invasion y The Marvels están ambientadas en 2026.

La explicación es que sería la llegada del misterioso joven interpretado por Joe Locke fue quien la liberó del hechizo. Es decir, que antes de cambiar a vivir dentro de una ficción detectivesca al estilo Mare of Eastown como detective, Agatha solo ha estado asumiendo ese rol en el hechizo durante unos días, ya que antes de eso, era Agnes, la vecina entrometida al estilo de los años 50, en la que Wanda la había convertido al final de WandaVision.

Agatha podría haber quedado atrapada en eso para siempre si el adolescente y luego Rio (Aubrey Plaza), no hubieran hecho movimientos para liberarla. Esta es la primera vez que la realidad de la muerte de Wanda y la destrucción del Darkhold pudieron perforar su burbuja de realidad después de que el personaje de Locke pronunciara las palabras para liberarla.